В Красноярске выросли продажи мотоциклов

За шесть месяцев в крае было продано 173 новых мотоцикла, тогда как в прошлом году за тот же период 147. Рост составил 17,7%. По объему продаж Красноярский край занял 7 место.

Больше всего мототранспорта было продано в Москве. Каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе – июне, был зарегистрирован в столице (1743 шт.). На втором месте оказалась Московская область (829 шт.), а на третьем — Санкт-Петербург (491 шт.).

В целом за шесть месяцев этого года было продано 8504 мотоцикла, что на 10,4% больше, чем годом ранее (7702 шт.). Больше всего продаж пришлось на бренд BMW (1293 мотоцикла, -14,8% по сравнению с 1 полугодием 2019 года), немногим меньше — на марку Racer (1284 шт., +34,5%). На третьем месте по полулярности оказался индийский Bajaj (1006 шт.; +28,8%).

Российский рынок новых мотоциклов по месяцам (шт.)