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В Красноярске выросли продажи мотоциклов

В Красноярске выросли продажи мотоциклов
Иллюстрация: publicdomainpictures.net

Аналитики «Автостата» изучили продажи новых мотоциклов в первом полугодии 2020 года в России. Красноярский край входит в ТОП-10 регионов по объему продаж мототранспорта.

#НОВОСТИ
За шесть месяцев в крае было продано 173 новых мотоцикла, тогда как в прошлом году за тот же период 147. Рост составил 17,7%. По объему продаж Красноярский край занял 7 место.
 
В Красноярске выросли продажи мотоциклов 1
 
Больше всего мототранспорта было продано в Москве. Каждый пятый новый мотоцикл, купленный в январе – июне, был зарегистрирован в столице (1743 шт.). На втором месте оказалась Московская область (829 шт.), а на третьем — Санкт-Петербург (491 шт.).
 
В целом за шесть месяцев этого года было продано 8504 мотоцикла, что на 10,4% больше, чем годом ранее (7702 шт.). Больше всего продаж пришлось на бренд BMW (1293 мотоцикла, -14,8% по сравнению с 1 полугодием 2019 года), немногим меньше — на марку Racer (1284 шт., +34,5%). На третьем месте по полулярности оказался индийский Bajaj (1006 шт.; +28,8%).
 
Российский рынок новых мотоциклов по месяцам (шт.)
В Красноярске выросли продажи мотоциклов 2
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