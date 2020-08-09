Красноярск ожидает жаркая неделька

По данным синоптиков, самым жарким днем на предстоящей неделе станет среда – 12 августа. Температура воздуха днем до +30 оС, ночью +15 оС.

В понедельник, 10 августа, в Красноярске ожидается солнечная сухая погода, днем +28 оС, ночью +13 оС.

Вторник будет еще более удушливо жарким, днем +29 оС, ночью +11 оС.

В четверг, 13 августа, в краевом центре начнутся дожди с грозами. Продлятся они до следующего понедельника – 17 августа. При этом жара начнет понемногу отступать.

Днем в четверг +27 оС, ночью +14 оС.

Пятница, днем +26 оС, ночью + 15 оС.

В субботу и воскресенье в Красноярске +25 оС днем и +16 оС ночью.

Такая же погода ожидается в западных, восточных и южных районах Красноярского края.

В Норильском промышленном районе дожди будут идти всю неделю с небольшими перерывами. Температура воздуха +15…19 оС днем и +11…13 оС ночью.

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