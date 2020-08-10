Уголовное дело против ректора красноярского медунивеситета прекращено

Следственные органы краевой полиции прекратили уголовное дело против ректора Красноярского медицинского государственного университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Артхова. Причина: отсутствие состава преступления в его действиях, сказано в соответствующем уведомлении (есть в распоряжении DK.RU).

Меру пресечения (обязательство о явке) и отстранение от должности ректора отменили. Так же теперь у Артюхова есть право на возмещение морального и имущественного вреда.

Напомним, что уголовное дело по ч.1 статьи 286 УК против Артюхова завели в 2018 года. Его подозревали в коррупции и присвоении 1,1 млн рублей, которые были получены с помощью фиктивного контракта на реконструкцию центральной части главного корпуса медуниверситета в 2011 году.

Вторым фигурантом в этой истории был проректор вуза Борис Краснопеев, также попавший тогда под уголовное преследование. Сейчас дено в отношении него тоже прекращено.