Уголовное дело против ректора красноярского медунивеситета прекращено
Ивана Артюхова обвиняли в превышении должностных полномочий при реконструкции центрального корпуса учебного заведения. Его могли посадить на четыре года.
Следственные органы краевой полиции прекратили уголовное дело против ректора Красноярского медицинского государственного университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Артхова. Причина: отсутствие состава преступления в его действиях, сказано в соответствующем уведомлении (есть в распоряжении DK.RU).
Меру пресечения (обязательство о явке) и отстранение от должности ректора отменили. Так же теперь у Артюхова есть право на возмещение морального и имущественного вреда.
Напомним, что уголовное дело по ч.1 статьи 286 УК против Артюхова завели в 2018 года. Его подозревали в коррупции и присвоении 1,1 млн рублей, которые были получены с помощью фиктивного контракта на реконструкцию центральной части главного корпуса медуниверситета в 2011 году.
Вторым фигурантом в этой истории был проректор вуза Борис Краснопеев, также попавший тогда под уголовное преследование. Сейчас дено в отношении него тоже прекращено.