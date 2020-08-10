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Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя

Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя
Иллюстрация: admkrsk.ru

Прежний директор реставрационной компании погиб в мае этого года. Нового назначили только сейчас. Им стал один из создателей "Исторического квартала" в Красноярске.

#НОВОСТИ
Руководить «Историческим кварталом» будет Алексей Аккуратов. Об этом рассказали в самой компании.
Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя 1
 
До своего назначения, Аккуратов с 2017 года возглавлял «Сибирское архитектурное бюро». Эта компания является одним из ведущих проектировщиков страны в части работы с объектами культурного наследия. Ей реализована масса проектов на территории Красноярского края и иных регионов РФ. Например, нижняя дача Николая II в Петергофе и Минусинский драматический театр.
 
Еще раньше — с 2009 года — Аккуратов являлся занимал должность помощника первого заместителя губернатора края, затем работал заместителем руководителя департамента главы города и по его поручению готовил создание «Исторического квартала».
 
Говоря о ближайших планах компании, Аккуратов отметил, что в первую очередь внимание будет сосредоточено на улице Горького.
Это знаковая для города площадка, которую реставрируют с применением последних новаций в сфере реставрации, над объектом работают лучшие специалисты. Хочется, чтобы жители увидели уже окончательный вариант и в Красноярске появилось еще одно знаковое место», — говорит новый директор «квартала».
Напомним, что прежний генеральный директор «Исторического квартала» Кирилл Бучель погиб в ночь с 10 на 11 мая 2020 года, разбившись на квадроцикле.
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