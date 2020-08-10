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Красноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисы

Красноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисы
Автор фото: avtoritetkhv. Иллюстрация: pixabay.com

Красноярские предприниматели ищут новые ниши и меняют бизнес. Аналитики крупнейшего классифайда региона - аукциона Au.ru выяснили: количество покупателей готового бизнеса в последние полгода выросло.

#НОВОСТИ

На первое место по запросам и продажам за летние месяцы вышли грузовые контейнеры и виодеонаблюдение, за ними торговое и холодильное оборудование. Кроме того, наблюдается рост сделок в пищевом оборудовании, например, для производства макарон и пельменей. При этом интерес к ларькам и павильонам снижается.

Интересные изменения происходят на рынке готового бизнеса. Самый популярный вариант на сегодняшний день — это автомойки, автомастерские и автостоянки, за ними идут базы отдыха. Реже всего предпринимателей интересовали частные детские сады, игровые комнаты, центры для детей. Интерес к точкам общепита и салонам красоты вернулся к докарантинному уровню.

Сезон отпусков для красноярских предпринимателей был недолгим. За первую неделю на аукционе зафиксирован рост запросов промышленного оборудования, производственных линий, контрольно-измерительных приборов и грузового транспорта.

Набирает популярность арендный бизнес. К традиционно популярной аренде велосипедов добавилась сезонная техника, пищевое оборудование и т.д. При этом сам рынок аренды вещей ещё не устоялся. Покупатели критикуют установленные цены, что является основным ограничителем развития шэринг-бизнеса в Красноярске, отмечают аналитики Au.ru.

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