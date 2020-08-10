Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку

Речь идет о Романе Шорохове . Распоряжение о его увольнении было подписано еще 31 июля 2020 года. Покинул же пост он 7 августа, сообщает портал краевого правительства.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе регионального Минобра, в ведомстве Шорохов курировал экономический блок, а также отдел информатизации, юридический отдел и отдел кадров.

Ранее он был проректором СФУ по организации и сопровождению проектов и в этом качестве участвовал в подготовке к Всемирной зимней Универсиады в 2019 году.

Где он продолжит карьеру, пока не известно. Как и то, кто займет место Шорохова.