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Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку

Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку
Иллюстрация: news.sfu-kras.ru

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская осталась без одного из своих заместителей. Тот уволился по собственному желанию. Кто займет его место, пока не ясно.

#НОВОСТИ
Речь идет о Романе Шорохове. Распоряжение о его увольнении было подписано еще 31 июля 2020 года. Покинул же пост он 7 августа, сообщает портал краевого правительства.
 
Как рассказали DK.RU в пресс-службе регионального Минобра, в ведомстве Шорохов курировал экономический блок, а также отдел информатизации, юридический отдел и отдел кадров.
 
Ранее он был проректором СФУ по организации и сопровождению проектов и в этом качестве участвовал в подготовке к Всемирной зимней Универсиады в 2019 году.
 
Где он продолжит карьеру, пока не известно. Как и то, кто займет место Шорохова.
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