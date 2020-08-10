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Мэрия Красноярска ищет подрядчика для благоустройства пешеходной зоны на Горького

Мэрия Красноярска ищет подрядчика для благоустройства пешеходной зоны на Горького
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске завершат благоустройство пешеходной зоны на Горького, на текущей неделе на сайте госзакупок будет опубликован тендер и начнется поиск подрядчика, сообщают в мэрии.

#БИЗНЕС

Работы запланированы на участке от ул. Карла Маркса до ул. Бограда. В прошлом году этот уголок ул. Горького вместе с участком на ул. Карла Маркса уже значительно преобразился. Улица стала пешеходной зоной и уже полюбилась красноярцам, как удобное место для спокойных прогулок и отдыха.

Дополнительное благоустройство — это стыковка участков, которые вплотную прилегают к восстановленным домам и уже благоустроенных участков пешеходной улицы. Оно начнется после того, как реставраторы демонтируют строительный забор, который сейчас украшен старинными оконными проемами. Работы с фасадами зданий близки к завершению, поэтому необходимости в ограждении больше не будет. Его планируют убрать осенью. К этому моменту как раз должны завершиться конкурсные процедуры и должен быть подписан контракт с подрядчиком, который определится в ходе торгов. Таким образом, работы смогут начаться без всяких задержек, как только ограждение будет демонтировано», — пояснили в департаменте городского хозяйства.

Также в рамках контракта уложат брусчатку, которая соединит пешеходную зону и проход к домам. Благоустройство планируют завершить до конца года.

 

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