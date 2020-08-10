Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные выросла втрое

В пятницу вечером площадь пожаров в крае составляла чуть более 467 гектаров по данным лесопожарного центра.

По оперативной информации на 11.00 (07.00 мск) 10 августа 2020 года, на территории края действует лесных пожаров — 28, на общей площади — 1517 гектаров», — говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Туруханском, Эвенкийском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 415 человек, 18 единиц техники.

В минлесхозе сообщили, что причина такого резкого прироста площади возгораний заключается в жаркой погоде на севере региона.

Ранее региональный главк МЧС предупреждал, что на Таймыре и в Эвенкии из-за жары возможно существенное распространение природных пожаров.