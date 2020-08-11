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Красноярцы рассказали о своих пенсионных ожиданиях

Красноярцы рассказали о своих пенсионных ожиданиях
Иллюстрация: pixabay.com

Доход, который жители Красноярского края хотели бы получать после выхода на пенсию, в четыре раза превосходит реальный размер пенсионных выплат от государства.

#НОВОСТИ
После выхода на пенсию, красноярцы хотели бы получать 63 000 рублей. Это на 4 000 рублей больше, чем в среднем по стране, сообщает негосударственный пенсионный фонд Сбербанка РФ по результатам проведенного опроса россиян.
 
Мужские ожидания превосходят женские на 5 000 рублей: 61 000 против 56 000 соответственно. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 000 рублей) и люди с высшим образованием (61 000 рублей). Обладатели среднетехнического и среднего образования в своих запросах скромнее — 54 000 и 52 000 соответственно.
 
При градации по профессиональному признаку, самую большие пенсионные ожидания заявили маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 000 рублей). За ними идут работники торговли и бытового обслуживания (61 000 рублей) и представители науки (59 000 рублей). Специалисты, ведущие частную практику, и фрилансеры оценивают размер достаточного дохода в старости в среднем в 67 000 рублей в месяц.
 
Пенсионные ожидания россиян зависят и от региона проживания. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 000 руб. в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 000 рублей), на третьем — петербуржцы (70 000 рублей). Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 000 рублей), Барнауле и Воронеже (по 49 000 рублей), а также Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти (50 000 рублей). Среднее же значение желаемого дохода по стране составило 59 000 рублей.
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