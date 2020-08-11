Долги коммунальщикам двух управляющих компаний Красноярска вернут через суд и прокуратуру

Управляющие компании «Соф» и «Соф Советский» за 10 лет работы не заплатили более 18 млн рублей за холодную воду, тепло и услуги водоотведения, которые исправно оплачивали жители их домов. Об этом рассказали в пресс-службе «КрасКома».

Учредителями этих двух компаний, по данным rusprofile.ru, являются Юрий и Тамара Ситяевы (вероятно, брат и сестра). Последняя, также, занимает пост их директора. Общая прибыль этих предприятий в 2019 году составила 891 тысячу рублей при выручке в 135 млн.

Помимо этого, за Ситяевыми числится еще две компании — «Красспецмонтаж» и «Красспецмонтаж Краевой». Последняя зарегистрирована в декабре 2019 года и данных о финансовых результатах ее деятельности пока нет. Первая же существует на рынке с марта 2000-го и в 2019-м показала 601 тысячу рублей прибыли при выручке в 41 млн.

В результате претензионной и аналитической работы по всем просроченным платежам УК „Соф“ и „Соф Советский“, мы предоставили в прокуратуру, правоохранительные органы и арбитражный суд аргументированные доказательства с документально подтвержденными фактами хищения денежных средств „КрасКома“ руководством этих управляющий компаний», -рассказывает генеральный директор компании «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» Олег Гончеров.

В результате служба экономической безопасности «КрасКома» обратилась в красноярскую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении директора управляющих компаний «Соф» и «Соф Советский» по ч. 4 ст. 160 Уголовного Кодекса России (хищение группой лиц чужого имущества в особо крупном размере), максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

Кроме этого, на основании обращения коммунльщиков Арбитражный суд Красноярского края в управляющей компании «Соф» ввел процедура банкротства. А еще раньше, прокуратура Советского района Красноярска вынесло прокурорское представление, а также уведомление об административном наказании за нарушение лицензионных требований при управление многоквартирными домами.

Напомним, что по заявлению службы экономической безопасности компании «КрасКом» полиция сейчас проводит доследственную проверку в отношении руководителей УК «ДомКом», «Первая Городская Управляющая компания», УК «Городская» и УК «Комфортный дом». В отношении председателя ТСЖ «Спарта» уже заведено уголовное дело.

На сегодняшний день сумма долга жилищных организаций Красноярска, Емельяновского и Березовского районов только за холодную воду превысила 1 млрд рублей.