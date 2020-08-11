С послаблением! Возобновили работу фитнесы, бани, детсады, что дальше?

Юлия Пушилина, директор фитнесс-центра Exellent

- Вообще мы были готовы открыться и начать работать еще в июне, когда Роспотребнадзор опубликовал свои методические рекомендации по деятельности подобных центров, поэтому все это время находились на низком старте.

Судить о возвращаемости клиентов сейчас сложно. Однако, по косвенным признакам, со временем большая их часть вернется. Вот только как быстро это произойдет, я предсказать не берусь, но думаю, что не в августе – часть людей еще настороженно относится к посещению подобных мест, часть уехала (или уедет) отдыхать и так далее. Но люди будут – они уже есть, первые пришли сегодня к 6:00.

Работать с ними тоже есть кому. Да, некоторая ротация кадров произошла – часть персонала пересмотрела свои взгляды на занятость и решила попробовать себя в другом деле. Но освободившиеся вакансии мы заполняем сейчас довольно легко, благо количество людей, ищущих работу в нашем сегменте, много выше потребности рынка в кадрах.

Максим Кирилин, управляющий «Николевскими банями»

- Одно из самых опасных последствий таких остановок бизнеса – это сбой привычного темпоритма работы. Его придется отстраивать заново – вдохновлять персонал, восстанавливать его компетенции, приводить в норму все производственные процессы и так далее. Это, мне кажется, основной вызов, который сейчас стоит перед нами.

С людьми тоже придется поработать. Во-первых, в плане выстраивания отношений заново. Многие ведь отвыкли пользоваться нашими услугами, и нужно будет снова их привлекать. Во-вторых, часть людей сильно напугана, и им нужно будет доказывать, что у нас безопасно. Безопасность сейчас вообще стала маркетинговым инструментом. Только обеспечив ее достойный уровень, мы сможем вернуть доверие клиентов, а значит и их самих. Все остальное –новые предложения, разного рода акции и прочее – не сработает. По крайней мере столь же хорошо, как до пандемии.

Как быстро будет восстанавливать спрос на наши услуги, я сейчас не скажу. Это станет более-менее понятно примерно через месяц-полтора. Пока могу сказать одно: первые бронирования номеров «на сегодня» начались сразу после публикации в наших соцсетях сообщения о том, что мы открываемся.

Александр Борисенко, владелец центра доверительного воспитания «Барабулька»

- Конечно, в первый день работы мы все были очень заняты, но сказать, что в «Барабульке» был аншлаг, щелкнул пальцами – и все прибежали, нельзя. Лето для нас – низкий сезон, отпуска, бабушки… Плюс, конечно, ограничительные меры и их постепенное снятие заставило родителей приспособиться и куда-то пристроить детей. И одномоментно всех в город не вернут.

Но мы рады несказанно, потому что за эти несколько месяцев успели пережить все: усталость, страх, безнадегу, проблески надежды, когда казалось, что вот-вот, еще чуть-чуть, и нас откроют… Мы сохранили весь штат, все три помещения, они в аренде, и на 95 % - детей. Стопроцентной заполненности не бывает никогда: выпускаются по возрасту, получают места в муниципальных детсадах. Сейчас, во время пандемии часть семей, которые водили детей к нам, были вынуждены уехать из Красноярска домой, в города края: не стало работы, закрылся бизнес – типичные истории. Но основная часть родителей осталась с нами и, думаю, к сентябрю, дети вернутся в город.

К снятию ограничений мы готовились заранее, каких-то серьезных затрат для соблюдения требований Роспотребнадзора не возникло, например, рециркуляционные лампы у нас и так уже есть. Все, что нужно, соблюдаем: маски, перчатки, «прием и выдача» детей за территорией центра, температуру мерим, все дезинфицируем. Работаем.