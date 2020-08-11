Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.08
73,77
86,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Три авикомпании начинают летать из Красноярска в Турцию

Три авикомпании начинают летать из Красноярска в Турцию
Иллюстрация: azurair.ru

Авикомпании AZUR air, NordWind и Pegas Fly запускают полетные программы в Турцию из Красноярска. Летать будут чартерами. Правда, транзитными. Всего на август запланировано 12 рейсов.

#НОВОСТИ
AZUR air запустил полетные программы в Турцию из 10 регионов России. Одним из них оказался Красноярский край, сообщают в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиры будут прибывать в аэропорт Платов [Ростов-на-Дону] на внутренних рейсах авиакомпании, а после прохождения необходимых формальностей отправляться в Турцию на чартерных международных рейсах AZUR air. Время стыковок в Платове составит около трех часов», — говорят авиаторы.
Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, всего на август AZUR air запланировал семь таких рейсов. Первый из них улетит 12 числа в 5:00. Остальные придутся на 16, 19, 23, 26, 28 и 30 августа. Время вылета от 3:55 до 6:45 в зависимости от дня вылета. Первые три рейса совершат самолеты Boeing 737, а остальные — Boeing 767.
 
Также в Турцию из Красноярска в августе будут летать авикомпании NordWind и Pegas Fly, входящие в группу «Пегас Туристик». Первая совершит один рейс — 13 августа на Boeing 737. После этого эстафета перейдет к Pegas Fly, который на Boeing 767 полетит 17, 20, 24 и 31 августа. Рейсы этих авикомпаний будут совершаться через Москву.
 
Напомним, что авиасообщение с Турцией восстановлено с 1 августа 2020 года. Тогда открыли рейсы до Анкары и Стамбула. С 10 же августа разрешены полеты до Антальи, Бодрума и Даламана.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жаркая неделькаКрасноярск ожидает жаркая неделька
  • Участники марша в поддержку Хабаровска требовали отставки губернатора УссаУчастники марша в поддержку Хабаровска требовали отставки губернатора Усса
  • На вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМНа вооружение красноярского авиаполка поступили МиГ-31БМ
  • Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителяКрасноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя
  • Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставкуЭкономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.