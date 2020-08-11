Три авикомпании начинают летать из Красноярска в Турцию

AZUR air запустил полетные программы в Турцию из 10 регионов России. Одним из них оказался Красноярский край, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры будут прибывать в аэропорт Платов [Ростов-на-Дону] на внутренних рейсах авиакомпании, а после прохождения необходимых формальностей отправляться в Турцию на чартерных международных рейсах AZUR air. Время стыковок в Платове составит около трех часов», — говорят авиаторы.

Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, всего на август AZUR air запланировал семь таких рейсов. Первый из них улетит 12 числа в 5:00. Остальные придутся на 16, 19, 23, 26, 28 и 30 августа. Время вылета от 3:55 до 6:45 в зависимости от дня вылета. Первые три рейса совершат самолеты Boeing 737, а остальные — Boeing 767.

Также в Турцию из Красноярска в августе будут летать авикомпании NordWind и Pegas Fly, входящие в группу «Пегас Туристик». Первая совершит один рейс — 13 августа на Boeing 737. После этого эстафета перейдет к Pegas Fly, который на Boeing 767 полетит 17, 20, 24 и 31 августа. Рейсы этих авикомпаний будут совершаться через Москву.