Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору

Взамен на такое решение, кинопрокатчики обязуются соблюдать все профилактические меры, разработанные Минздравом и Роспотребнадзором, — сообщает ТВК.

Свои подписи под письмом поставили директоры семи кинотеатров: «Луч», «Киномакс», «Мори Синема», «Синема Парк», «Эпицентр», «Эдем» (Ачинск) и «Космос» (Железногорск).

Мы верим, что с учетом указанных выше мер, кинотеатры в данный момент могут быть даже более безопасным местом, чем многие предприятия, работа которых уже разрешена», – отмечают авторы письма.

Напомним, с 10 августа Красноярский край перешел на втрой этап снятия ограничительных мер – разрешение на открытие получили образовательные учреждения, фитнес-центры, музеи, библиотеки, бассейны и крупные магазины.

Однако ТРЦ и кинотеатры до сих пор остаются закрытыми.