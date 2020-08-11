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Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору

Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору
Иллюстрация: 24rus.ru

Владельцы красноярских кинотеатров написали открытое письмо губернатору Уссу. В нем они просят дать разрешение на возобновление деятельности и четко обозначить дату открытия кинотеатров.

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Взамен на такое решение, кинопрокатчики обязуются соблюдать все профилактические меры, разработанные Минздравом и Роспотребнадзором, — сообщает ТВК.

Свои подписи под письмом поставили директоры семи кинотеатров: «Луч», «Киномакс», «Мори Синема», «Синема Парк», «Эпицентр», «Эдем» (Ачинск) и «Космос» (Железногорск).

Мы верим, что с учетом указанных выше мер, кинотеатры в данный момент могут быть даже более безопасным местом, чем многие предприятия, работа которых уже разрешена», – отмечают авторы письма.

Напомним, с 10 августа Красноярский край перешел на втрой этап снятия ограничительных мер – разрешение на открытие получили образовательные учреждения, фитнес-центры, музеи, библиотеки, бассейны и крупные магазины.

Однако ТРЦ и кинотеатры до сих пор остаются закрытыми.

Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору 1

Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору 2

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