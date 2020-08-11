Поликлиники возвращаются к плановым приемам пациентов

Как отметила заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина, после стабилизации эпидемической обстановки в регионе, возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Первыми к плановым приемам вернулись стоматологии, сейчас к ним добавились обычные поликлиники. В Красноярске они заработают быстрее, чем в других территориях, так как прирост заболеваемости в городе снизился.

Возобновляется запись на плановые приемы, но пока она будет более редкой. Допустим, не через 15, а через 20 минут. Мы настоятельно рекомендуем пациентам приходить четко к своему времени приема, не собираться в коридоре: коронавирус от нас еще не ушел. Нельзя создавать условия, в которых он будет легко распространяться», — отметила Марина Бичурина.

У пациентов при входе в помещение будут проверять температуру, больным и врачам придется соблюдать масочный режим. Потоки пациентов планируют разделить.

С 31 августа в регионе планируют начать вакцинацию от гриппа. В этом году планируется привить более 60 % населения Красноярского края. Это будет на 10 % больше обычных показателей.

Марина Бичурина напомнила, что стационары тоже начали возвращаться к плановой работе после перепрофилирования в ковидные госпитали. Так Красноярская межрайонная клиническая больница № 4 уже пересмотрела список ожидания и «передвинула» вперед пациентов, которым нужна более срочная операция. Их уже оповестили о госпитализации.

Также прием начал глазной центр. Там тоже отбирают пациентов, которых необходимо оперировать в первую очередь. Количество людей в отделениях пока небольшое, чтобы снизить опасность возможного распространения болезни.

Мы госпитализируем в одну палату как можно меньше пациентов, циклично заполняем палаты: размещаем в разных палатах тех, кто поступил в больницу в разные дни», — отметила замминистра.

Она также напомнила, что в краевом онкологическом диспансере из-за пандемии коронавируса прием не прекращался. Один раз там произошел завоз инфекции, но это никак не сказалось на объеме оказания медпомощи. Пациентов консультируют как очно, так и дистанционно. В таком режиме больница будет работать в ближайшее время.