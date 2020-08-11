Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,15
85,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Поликлиники возвращаются к плановым приемам пациентов

Поликлиники возвращаются к плановым приемам пациентов
Иллюстрация: kmkb4.ru

В Красноярском крае поликлиники начали плановый прием. Однако специалисты просят пациентов не приходить в медучреждение раньше назначенного срока.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Как отметила заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина, после стабилизации эпидемической обстановки в регионе, возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Первыми к плановым приемам вернулись стоматологии, сейчас к ним добавились обычные поликлиники. В Красноярске они заработают быстрее, чем в других территориях, так как прирост заболеваемости в городе снизился.

Возобновляется запись на плановые приемы, но пока она будет более редкой. Допустим, не через 15, а через 20 минут. Мы настоятельно рекомендуем пациентам приходить четко к своему времени приема, не собираться в коридоре: коронавирус от нас еще не ушел. Нельзя создавать условия, в которых он будет легко распространяться», — отметила Марина Бичурина.

У пациентов при входе в помещение будут проверять температуру, больным и врачам придется соблюдать масочный режим. Потоки пациентов планируют разделить.

С 31 августа в регионе планируют начать вакцинацию от гриппа. В этом году планируется привить более 60 % населения Красноярского края. Это будет на 10 % больше обычных показателей.

Марина Бичурина напомнила, что стационары тоже начали возвращаться к плановой работе после перепрофилирования в ковидные госпитали. Так Красноярская межрайонная клиническая больница № 4 уже пересмотрела список ожидания и «передвинула» вперед пациентов, которым нужна более срочная операция. Их уже оповестили о госпитализации.

Также прием начал глазной центр. Там тоже отбирают пациентов, которых необходимо оперировать в первую очередь. Количество людей в отделениях пока небольшое, чтобы снизить опасность возможного распространения болезни.

Мы госпитализируем в одну палату как можно меньше пациентов, циклично заполняем палаты: размещаем в разных палатах тех, кто поступил в больницу в разные дни», — отметила замминистра.

Она также напомнила, что в краевом онкологическом диспансере из-за пандемии коронавируса прием не прекращался. Один раз там произошел завоз инфекции, но это никак не сказалось на объеме оказания медпомощи. Пациентов консультируют как очно, так и дистанционно. В таком режиме больница будет работать в ближайшее время.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жаркая неделькаКрасноярск ожидает жаркая неделька
  • Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителяКрасноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя
  • Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставкуЭкономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку
  • Красноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисыКрасноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисы
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова сменился глава, третий за годВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова сменился глава, третий за год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.