«Енисей кино» предлагает отметить Ночь кино онлайн

14 августа в 16.00 на YouTube-канале «Енисей кино» пройдет онлайн-встреча с красноярским режиссером, выпускником ВГИК Василием Буйловым. Две его последние заметные работы – короткометражные ленты «Глухонемые» и «Активация».

28 августа в Instagram, Facebook и VK запланирована онлайн-кинопрограмма «Ночных» фильмов.

К ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино» будет показана подборка лент, действие которых разворачивается в темное время суток, – от романтических прогулок по освещенным фонарями улицам до таинственных происшествий в темных подворотнях.

29 августа в 16.00 начнется традиционный СинемаКвиз «Ночь кино». На этот раз вопросы посвящены современным шедеврам больших и малых киноэкранов. Зарегистрировать свою команду можно по ссылке https://enisey-kino.timepad.ru/event/1399141.

Кроме того весь месяц в социальных сетях «Енисей кино» проходит «КиноБинго», где собраны «киношные» задания разного уровня сложности. В комментариях под публикацией участники игры делятся своим результатом, обсуждают выполненные задания и посмотренные фильмы. А специально для Ночи кино придуманы инстамаски 3D.