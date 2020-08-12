«Норникель» опубликовал финансовые результаты работы за полгода

Согласно отчету компании (промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО), консолидированная выручка увеличилась на 7 % год-к-году, составив $6,7 млрд. Этому способствовал рост биржевых цен на палладий, родий и золото, а также плановое наращивание производства на Быстринском ГОКе. На 10 % увеличился объем капитальных вложений год-к-году, он составил $0,6 млрд. Эти средства инвестированы в расширение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3), развитие «Южного Кластера», а также экологической программы, направленной на кардинальное снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале – на 90% к 2025 году.

Чистый оборотный капитал «Норникеля» увеличился и составил $1,0 млрд, свободный денежный поток увеличился на 21 % год-к-году и составил $2,7 млрд. В отчете компании отмечено снижение показателя EBITDA на 51 % год-к-году до $1,8 млрд, это обусловлено признанием расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд.

8 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Норникеля на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. По состоянию на 30 июня 2020 года все три международных рейтинговых агентства Fitch, Moody’s и S&P Global и национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивали кредитный рейтинг компании на инвестиционном уровне.

В условиях высокой неопределенности на внешних рынках компания увеличила подушку ликвидности, выбрав существенные средства из лимитов доступных кредитных линий. Целенаправленная работе по рефинансированию долгового портфеля продолжилась, что позволило снизить среднюю стоимость обслуживания долга, несмотря на общий рост долгового портфеля. Поддержание финансовой устойчивости компании остается в списке наших стратегических приоритетов. Ведущие международные рейтинговые агентства отмечают устойчивое финансовое состояние компании, подтвердив наши кредитные рейтинги на инвестиционном уровне», - подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин, комментируя итоги полугодия.

«Норникель» также выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года в сумме $1 567 млн, а также финальные дивиденды за 2019 год в размере $1 264 млн.

На профилактику коронавирусной инфекции и борьбу с ее распространением компания направила в общей сложности $95 млн за минусом НДС.