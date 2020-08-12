Продажи новых автомобилей в Красноярском крае сократились почти на 40%

Во втором квартале 2020 года в Красноярском крае было продано 3 245 новых автомобилей. Это на 38,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй, ссылаясь на данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По степени снижения продаж край находится на 19 месте среди 30 регионов России с наибольшим объемом рынка. Сильнее всего он просел в Москве, а также Московской и Пензенской областях — 58%, 52,8% и 50,1% соответственно. В среднем же по стране сокращение составило 44%.

Примерно на столько же во втором квартале 2020 года уменьшилось количество выданных кредитов на покупку новых и бывших в употреблении машин — 42,4% ко второму кварталу 2019-го. В Красноярском крае таких займов было выдано 1 820, что на 46,6% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Это восьмой показатель по стране. Наибольшее же снижения показали рынки Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 56,4%, 54,5% и 50,6% соответственно.

Примечательно ,что в горизонте полугода снижение количества выданных автокредитов оказалось менее существенным — 27,4% по Красноярскому краю и 17,8% в среднем по России.