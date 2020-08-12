Роскошный FLYING SPUR: первые автомобили уже в Иркутске и Новосибирске

Новая изысканная модель уже доступна в официальных дилерских центрах марки, а первые Flying Spur уже переданы российским клиентам в Иркутске и Новосибирске.

Новый Flying Spur демонстрирует безупречное сочетание передовых технологий и роскоши изысканной ручной отделки, определяя эталон динамики и стиля в сегменте. С моделью предыдущего поколения новый четырехдверный седан от Bentley объединяет только историческое название. Роскошный Flying Spur впечатляет абсолютно новым уровнем комфорта в ежедневных поездках и путешествиях на дальние расстояния.

Сегодня новый Flying Spur уже появился на дорогах сибирских городов. Предвкушение появления роскошного и динамичного лимузина класса Gran Turismo усилилось вследствие непростой эпидемиологической ситуации последних месяцев. Тем более радостным стал момент долгожданной встречи с автомобилем, который создан как для тех, кто предпочитает захватывающее вождение, так и для тех, кому нравится путешествовать с комфортом в качестве пассажира», - отмечает Петр Панфилов, исполнительный директор Bentley Красноярск.

Новый Flying Spur был создан с чистого листа на полностью новой платформе. Его элегантный, атлетичный и гармоничный силуэт демонстрирует современный скульптурный дизайн Bentley. По сравнению со вторым поколением модели колесная база нового Flying Spur увеличилась на 130 мм, за счет чего ежедневные поездки и путешествия стали еще более комфортными. Благодаря исключительным материалам и передовым технологиям, таким как алюминиевые профили, отливки и высокопрочная сталь, марке Bentley удалось добиться лучшей в классе жесткости кузова, что обеспечило новому Flying Spur оптимальную управляемость и безопасность.

Впервые на капоте современного Flying Spur располагается выдвигающаяся эмблема в виде крылатой литеры «В», дизайн которой разработан специально для автомобиля нового поколения и подчеркивает его исключительность. Другая отличительная особенность экстерьера Flying Spur – глянцевая черная решетка радиатора с яркой хромированной окантовкой и вертикальными элементами, которая является отсылкой к легендарному Bentley S1 Continental Flying Spur 1957 года.

Интерьер нового Flying Spur демонстрирует высочайшее мастерство специалистов Bentley в создании непревзойденной роскоши и инноваций. Стильный уникальный салон оснащен невероятно комфортабельными сиденьями. Передняя панель в виде двух «крыльев», вырастающих из центральной консоли, повторяет очертания знаменитой эмблемы Bentley.

На элегантной консоли расположен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, новые центральные рельефные дефлекторы Bentley, а также отсек с беспроводной зарядкой мобильных телефонов и двумя USB-разъемами. Новый Flying Spur можно дополнить первым в автомобильной индустрии поворотным дисплеем Bentley. Утонченные бронзовые детали в отделке часов и рукоятке селектора передач также подчеркивают новый уровень изысканности дизайна интерьера.

Впервые в отделке автомобиля используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. Новое алмазное рифление украшают вращающиеся «шайбы», а также рифление опционально доступно для дефлекторов и окантовки часов.

Благодаря использованию швейных машин пяти типов толщина нити на различных элементах отличается по всему салону, что демонстрирует невероятную сложность и детализацию внутренней отделки Flying Spur. Например, строчки вокруг компонентов подушки безопасности выполняются более тонкой нитью.

В качестве опции для нового Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию элегантный вид. Опционально доступна двухцветная комбинация из любых декоративных вставок Bentley.

Flying Spur оснащается новыми сиденьями с двойной вертикальной прострочкой и множеством функций, включая подогрев, вентилирование, несколько режимов массажа, регулировку поясничных опор и наклон верхней части спинки сидений. В составе пакета эксклюзивных опций Mulliner Driving предлагается новая кожаная отделка с объемным тиснением в сочетании с традиционной прострочкой и вышивкой.

Задняя часть салона с откидным центральным подлокотником и подголовником, который складывается вручную, представляет собой роскошное и уютное пространство для путешествий.

Новый Bentley Flying Spur оснащается двигателем W12 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 635 л. с. и крутящий момент 900 Н·м. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Новый Flying Spur дополнен системой полного привода. Инновационная система активной стабилизации Bentley Dynamic Ride впервые устанавливается на модель Flying Spur, она изменяет настройки подвески и уравновешивает силы, действующие на автомобиль в поворотах, чтобы минимизировать крены кузова и повысить комфорт водителя и пассажиров.

Новый Flying Spur – первый автомобиль Bentley с системой рулевого управления всеми колесами (All-Wheel Steering), которая обеспечивает дополнительную устойчивость на высоких скоростях и отличную маневренность в поездках по городу.

Модель оснащается самыми большими стальными тормозными дисками в мире. Под более мощный двигатель диаметр передних тормозных дисков был увеличен до 420 мм. На передние и задние суппорты нанесен логотип Bentley.

Благородное звучание нового Flying Spur достигается с помощью активного выпускного клапана с изменяемыми настройками положения. Проходное сечение потока выхлопных газов в задней части системы регулируется, что позволяет приглушать звук выхлопа, делая его менее заметным в салоне.

Новый Flying Spur оснащен лучшими в своем классе интеллектуальными и интуитивно понятными системами для водителя и пассажиров. Роскошный седан оснащается целым рядом систем помощи водителю, среди которых ассистент движения в пробках, система предупреждения о появлении пешеходов и система контроля «слепых зон». Система ночного видения и проекционный дисплей помогают водителю сосредоточиться на дороге, а система кругового обзора Top View позволяет просматривать пространство вокруг автомобиля с высоты птичьего полета и может быть дополнена ассистентом движения задним ходом и системой автоматической парковки.

Светодиодные матричные фары головного света позволяют двигаться с постоянно включенным дальним светом, не ослепляя при этом других водителей. При необходимости система отключает часть светодиодов, создавая в световом луче фар коридор для встречных транспортных средств.

Новый пульт дистанционного управления с сенсорным экраном для пассажиров задних сидений спрятан в консоли и легко извлекается одним нажатием кнопки. С его помощью можно управлять множеством функций автомобиля, включая все солнцезащитные шторки из материала Alcantara, функции массажа в задних сиденьях и климат-контроль в задней части салона. Также доступно сохранение настроек различных систем, таких как тоновое освещение салона.