Красноярская таможня объяснила новые правила оформления подакцизных товаров

Новые правила установлены приказом Минфина РФ от 18 февраля 2020 года № 27н , который вступил в силу 2 июля. Они касаются места декларирования и выпуска подакцизных и иных товаров, указанных в приложениях к приказу №№ 3 и 5.

Для применения соответствующих перечней товаров необходимо руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС», — уточняет таможня.

Теперь оформить такие товары можно лишь в центре электронного декларирования Центральной акцизной таможни (ЦЭД ЦАТ). Исключение составляют случаи, указанные в пунктах 8, 11 и 15 приказа.

Плюс к этому, если с подакцизными товарами из приложения № 5 или шинами (покрышками) в рамках одной партии ввозят другие товары, то их тоже можно задекларировать в ЦЭДе. Однако отдельно шины и покрышками можно оформить на любом таможенном посту (кроме тех, естественно, у которых нет соответствующих компетенций).

А вот товары, ввозимые одной партией с неподакцизной продукцией из приложения № 3 , задекларировать в ЦЭДе не получится — придется везти их на другой таможенный пост.