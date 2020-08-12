Красноярская таможня объяснила новые правила оформления подакцизных товаров
С июля 2020 года в России изменились правила декларирования некоторых грузов. Теперь оформить их можно только в центре электронного декларирования Центральной акцизной таможни.
Новые правила установлены приказом Минфина РФ от 18 февраля 2020 года № 27н, который вступил в силу 2 июля. Они касаются места декларирования и выпуска подакцизных и иных товаров, указанных в приложениях к приказу №№ 3 и 5.
Для применения соответствующих перечней товаров необходимо руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС», — уточняет таможня.
Теперь оформить такие товары можно лишь в центре электронного декларирования Центральной акцизной таможни (ЦЭД ЦАТ). Исключение составляют случаи, указанные в пунктах 8, 11 и 15 приказа.
Плюс к этому, если с подакцизными товарами из приложения № 5 или шинами (покрышками) в рамках одной партии ввозят другие товары, то их тоже можно задекларировать в ЦЭДе. Однако отдельно шины и покрышками можно оформить на любом таможенном посту (кроме тех, естественно, у которых нет соответствующих компетенций).
А вот товары, ввозимые одной партией с неподакцизной продукцией из приложения № 3, задекларировать в ЦЭДе не получится — придется везти их на другой таможенный пост.
Перечень таможенных органов Сибирского таможенного управления, которые имеют право контролировать товары, указанные в приложениях к приказу Минфина № 3 и № 5 размещен на сайте ведомства.