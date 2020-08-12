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Дефицит краевого бюджета вырос на 8,7 млрд рублей

Дефицит краевого бюджета вырос на 8,7 млрд рублей
Иллюстрация: sm-news.ru

В правительстве Красноярского края подвели итоги исполнения регионального бюджета в первом полугодии 2020-го. Доклад зачитал министр финансов Владимир Бахарь.

#НОВОСТИ

По его словам, исполнение бюджета в этом году складывалось напряженно. Виной тому — пандемия коронавируса и экономические изменения. По итогам полугодия в регионе сложился дефицит в 8,7 млрд рублей. Расходы краевого бюджета за этот же период составили 123,1 млрд рублей — это 44,4 % от годового плана. Сумма на 12,4 млрд рублей превышает прошлогодний уровень.

Если в первом квартале краевой бюджет был исполнен без дефицита, то уже по итогам второго квартала сложился дефицит бюджета. При этом ежедневный мониторинг поступлений доходов, взаимодействие с Федерацией, крупнейшими налогоплательщиками, приоритетность при осуществлении расходов позволили обеспечить сбалансированность краевого бюджета и выполнить все принятые обязательства», — сказал Бахарь.

На доходы бюджета повлияли и экономические условия: подорожавший на 6 % американский доллар, падение стоимость нефти, а также другие конъюнктурные изменения на сырьевых и валютных рынках.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в краевой бюджет в объеме 97,5 млрд рублей, что составляет 44,8 % от планового показателя. Отмечается снижение основного источника доходной части бюджета — налога на прибыль организаций — на 22 % относительно аналогичного периода прошлого года», — отметили в правительстве.

Добавим, что основные статьи расходов в этом году приходились на социальную поддержку (+4,7 млрд рублей), зарплаты бюджетникам, оплату медицинского страхования и отчисления с муниципалитеты.

Глава Минфина резюмировал, что Красноярский край устойчиво прошел сложный период пандемии и обеспечил бесперебойное финансирование всех социально значимых расходов.

 

 

 

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