Авиационный керосин резко подорожал в Красноярске и Екатеринбурге

Как заявили в АЭВТ, цены на топливо в российских аэропортах увеличились на предстоящий период август-сентябрь 2020 года. В частности, в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) повышение составило 62,1 %, в Красноярске 48,6 %, в Домодедово (Москва) 33,4 %, в Жуковском (Москва) 36 %, — узнал DK.RU.

Кроме того, керосин подорожал в Санкт-Петербурге (на 18 %), Владивостоке (20,4 %), Благовещенске (21,1 %), Иркутске (28,1 %) и Краснодаре (48,4 %).

Министерство транспорта попросили проверить обоснованность резкого скачка стоимости керосина. В письме говорится, что рост цен нивелирует все меры правительства и компаний по преодолению кризиса и поддержанию спроса в авиационной отрасли. Там подчеркнули, что удорожание авиатоплива приведет к ростy стоимости воздушных перевозок для потребителей.