Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.08
73,23
85,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авиационный керосин резко подорожал в Красноярске и Екатеринбурге

Авиационный керосин резко подорожал в Красноярске и Екатеринбурге
Иллюстрация: madeintatarstan.com

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) совместно с ФАС и Минэнерго сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина, — письмо опубликовано на сайте АЭВТ.

#НОВОСТИ

Как заявили в АЭВТ, цены на топливо в российских аэропортах увеличились на предстоящий период август-сентябрь 2020 года. В частности, в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) повышение составило 62,1 %, в Красноярске 48,6 %, в Домодедово (Москва) 33,4 %, в Жуковском (Москва) 36 %, — узнал DK.RU.

Кроме того, керосин подорожал в Санкт-Петербурге (на 18 %), Владивостоке (20,4 %), Благовещенске (21,1 %), Иркутске (28,1 %) и Краснодаре (48,4 %).

Министерство транспорта попросили проверить обоснованность резкого скачка стоимости керосина. В письме говорится, что рост цен нивелирует все меры правительства и компаний по преодолению кризиса и поддержанию спроса в авиационной отрасли. Там подчеркнули, что удорожание авиатоплива приведет к ростy стоимости воздушных перевозок для потребителей.

Авиационный керосин резко подорожал в Красноярске и Екатеринбурге 1

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставкуЭкономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку
  • Три авикомпании начинают летать из Красноярска в ТурциюТри авикомпании начинают летать из Красноярска в Турцию
  • Красноярский бренд одежды вышел на WildberriesКрасноярский бренд одежды вышел на Wildberries
  • Красноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисыКрасноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисы
  • Красноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителяКрасноярскому «Историческому кварталу» назначили нового руководителя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.