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PR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компанию

PR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компанию
Иллюстрация: Елена Бурасова/Facebook

Место pr-директор «Красного Яра» станет вакантным с понедельника. Елена Бурасова объявила, что уходит, но пока не бросает компанию. Кандидат на ее место пока не найден.

#НОВОСТИ
О своем уходе нынешний руководитель pr-подразделения сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Елена Бурасова сообщила в соцсетях.
Прощай, „Красный Яр“. Я не знаю, как правильно об этом написать. Но и ладно. Главное искренне», — написала она.
Говоря о причинах увольнения, Бурасова рассказала DK.RU, что это решение связано со сменой ее профессиональных приоритетов.
Корпоративный PR — это специфическая сфера со своими задачами и особенностями работы. Мне было интересно. Но в итоге я решила продолжить развиваться в несколько ином направлении», — говорит она.
Последний день работы Бурасовой в «Красном Яре» — пятница, 14 августа. После этого приоритетным проектом для нее станет «Исторический квартал», которому недавно назначили нового директора. Помимо этого она будет курировать pr-сопровождение вновь созданной ассоциации частных организаций дошкольного образования, а также ряда бизнесменов и политиков Красноярска. Плюс, у нее заключен контракт на производство видео-контента с телеканалом ОТР.
Кто займет место pr-директора „Красного Яра“ пока неизвестно. Но я сейчас помогаю подобрать достойного кандидата», — говорит Бурасова.
Елена Бурасова возглавила подразделение по связям с общественностью «Красного Яра» почти два года назад. До этого основным местом ее работы был телеканал «Енисей». Одними из самых «громких» pr-активностей сети супермаркетов в это время стал ребрендинг программы лояльности «Премия» и запуск сети мини-дискаунтеров «БАТОНчик».
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