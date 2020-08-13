Русское географическое общество приглашает красноярцев на благотворительный забег

Гонка состоится 22 августа в экопарке «Манаград». Спортсменам предстоит пройти три испытания: бег по пересеченной местности – 13 км, 16 км на велосипеде и гребная дистанция протяженностью 15 км.

Форматы участия могут быть разными. Индивидуальным, когда всю дистанцию проходит один спортсмен, командный (два спортсмена проходят маршрут в паре) и эстафета, когда три участника проходят разные этапы.

Болельщикам и участникам команда Красноярского краевого отделения РГО обещает конкурсы и развлечения. Зарегистрироваться на гонку можно по адресу http://sib.run/mana

Нам очень нравится идея, когда люди дарят свой день рождения фонду, а их друзья в качестве подарка имениннику делают пожертвования. Мы решили тоже совместить приятное с полезным. Мы также поставим в «Манаграде» бокс для сбора пожертвований, куда все желающие смогут положить свои подарки для фонда Добро24.ру», - пояснила исполнительный директор красноярского отделения РГО Оксана Кришталь.

Отметим, взнос за участие составляет тысячу рублей со спортсмена. Добраться до «Манаграда» можно как на своем транспорте, так и на автобусах, предоставленных РГО. Время и место отправления пока не назначены, РГО опубликует информацию на следующей неделе.