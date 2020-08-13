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Предупреждения о минировании в Красноярском крае оказались ложными

Предупреждения о минировании в Красноярском крае оказались ложными
Иллюстрация: Елна Пензина/Телеграм

Утром 13 августа в СМИ Красноярска начала появляться информация об эвакуации людей из различных муниципальных (и не только) учреждений. Причина этого — ложные сообщения о минировании.

#НОВОСТИ
Первые публикации на эту тему появились около 10 часов утра. Так, НСГ24 сообщил об эвакуации из зданий нескольких судов в Красноярске, аэропорта, налоговых служб. Подобное происходило еще в нескольких населенных пунктах края — например, в Емельяново и Сосновоборске.
 
Причиной этого, по информации от антитеррористической комиссии Красноярского края, стали анонимные сообщения о готовящихся терактах, разосланные на электронные адреса ряда государственных учреждений края.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации», — говорят власти.
Спустя несколько часов — после проверок, которые не подтвердили факт минирования, — людей начали запускать обратно. К примеру, уже сейчас работает аэропорт Красноярск. Как рассказали DK.RU в пресс-службе воздушной гавани, из-за эвакуации пришлось на пару часов задержать вылет пяти рейсов. Но все они уже отправлены. Также, возобновили работу все суды края, сообщает НГС24, со ссылкой на представителя управления Судебного департамента в Красноярском крае Андрея Машковича.
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