Предупреждения о минировании в Красноярском крае оказались ложными

Первые публикации на эту тему появились около 10 часов утра. Так, НСГ24 сообщил об эвакуации из зданий нескольких судов в Красноярске, аэропорта, налоговых служб. Подобное происходило еще в нескольких населенных пунктах края — например, в Емельяново и Сосновоборске.

Причиной этого, по информации от антитеррористической комиссии Красноярского края, стали анонимные сообщения о готовящихся терактах, разосланные на электронные адреса ряда государственных учреждений края.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации», — говорят власти.