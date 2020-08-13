Ачинский район вышел на первое место по выращиванию конопли в Красноярском крае

На первом месте Березовский район — 464,9 га, далее следует Ачинский район — 205 га, Сухобузимский район — 97,3 га, Абанский район — 96,5 га, Емельяновский район — 51,8 га. В течение текущего года специалистами управления выявлено 80 очагов конопли общей площадью 1144,3 га.

Правообладателям незаконных плантаций уже направлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства и требования уничтожить сорняк. Данные направляются также в полицию для принятия соответствующих мер.

Климатические условия региона способствуют распространению дикорастущей конопли на неиспользуемых землях, где при благоприятных условиях растение образует большие очаги. Поэтому владельцев земельных участков призывают своевременно принимать меры по принятию земель в сельскохозяйственный оборот.