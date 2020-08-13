«Столбы» закрывают восточный вход

Выполнение работ связано с движением по территории крупной строительной техники, вскрытием дорожного полотна, соблюдением норм техники безопасности при работе с электроустановками. Дирекция национального парка приняла решение об ограничении доступа для посетителей на территорию с 14 августа по 30 сентября 2020 года», — рассказали в туристском информационном центре Красноярского края.