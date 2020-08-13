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Мэрия Красноярска потратит 30 млн рублей на подсветку нескольких домов

Мэрия Красноярска потратит 30 млн рублей на подсветку нескольких домов
Иллюстрация: yandex.ru

Администрация Красноярска объявила тендер на создание подсветки — стоимость контракта 27,5 млн рублей, сообщает официальный сайт госзакупок.

#НОВОСТИ

Эти деньги планируется потратить на создание «светового туннеля», который включит в себя район левобережной набережной и 8 домов на Дубровинского и Маркса.

Часть депутатов горсовета высказались против таких трат, посчитав их в разгар кризиса, мягко говоря, неразумными, но большинство поддержали туннель.

Ранее вице-мэр Животов пояснил, что создание освещения — часть обязательств, которые город должен был, но не выполнил к Универсиаде. По договоренностями с представителями крупного бизнеса, организовывашими подсветку вантового и Коммунального моста, город должен был внести свою лепту в освещение, создав «световой туннель». Теперь чиновники планируют его сделать.

 

 

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