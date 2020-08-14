КрАЗ намерен снизить выбросы с помощью спецтехники

Новые машины, как заявляют в компании, в два раза более производительные и способны загрузить 40 тонн глинозема в час, что сокращает время на операцию по укрытию электролизеров после технологической обработки, а значит, и период их разгерметизации. Это позволяет снизить так называемые фонарные (неорганизованные) выбросы, которые поступают в атмосферу через аэрационные фонари производственных корпусов.

По словам управляющего директора КрАЗа Евгения Курьянова, МЗГ обслуживает электролизный корпус за 30 минут.

Спецтехника разработана и собрана в Красноярске – в специализированном подразделении РУСАЛа в рамках проекта «Изготовление обрабатывающих машин».