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КрАЗ намерен снизить выбросы с помощью спецтехники

КрАЗ намерен снизить выбросы с помощью спецтехники
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

На Красноярском алюминиевом заводе будут работать восемь новых машин по загрузке глинозема (МЗГ), семь уже переданы в цеха электролиза. Новая спецтехника разработана и сделана специалистами РУСАЛа.

#НОВОСТИ

Новые машины, как заявляют в компании, в два раза более производительные и способны загрузить 40 тонн глинозема в час, что сокращает время на операцию по укрытию электролизеров после технологической обработки, а значит, и период их разгерметизации. Это позволяет снизить так называемые фонарные (неорганизованные) выбросы, которые  поступают в атмосферу  через аэрационные фонари производственных корпусов.

По словам управляющего директора КрАЗа Евгения Курьянова, МЗГ обслуживает электролизный корпус за 30 минут.

Спецтехника разработана и собрана в Красноярске – в специализированном подразделении РУСАЛа в рамках проекта «Изготовление обрабатывающих машин».

 

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