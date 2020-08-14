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Музей GEOS возобновляет геологические экскурсии по окрестностям Красноярска

Музей GEOS возобновляет геологические экскурсии по окрестностям Красноярска
Иллюстрация: музей GEOS

Новое помещение музея на Мира, 55, и экскурсионная программа полностью заработают с 17 августа. Все мероприятия бесплатны, но строго по записи, чтобы соблюсти необходимые санитарные требования.

#НОВОСТИ

По новым правилам музей может принимать не более 20 посетителей одновременно, так что для ознакомления с минералогической коллекцией необходимо записаться по телефону 8 (391) 252-29-46. Второе важное правило – посещать музей можно только в масках.

Кроме того возобновляются геологические экскурсии по окрестностям Красноярска. Так 19 августа состоится путешествие на Голубую горку: участники экскурсии узнают, какие геологические процессы способствовали тому, что дно древнего моря вдруг стало возвышением, и почему этот объект ландшафта носит такое название.

Кроме того, можно будет полюбоваться видом с конечной точки маршрута – скалы Такмак. Протяженность маршрута около 5 км.

26 августа сотрудники музея планируют экскурс в историю Торгашинского хребета: геотуристы получат возможность изучить породы, родившееся на дне древнего моря и насладиться прекрасными видами современного ландшафта. Протяженность маршрута около 5 км.

31 августа – прогулка на сиенитовый карьер: по дороге к конечной точке экскурсии участники маршрута узнают древнюю историю горной породы, которая была использована для постройки Коммунального моста, ставшего одним из символов города. Протяженность маршрута около 4 км.

Все геологические экскурсии рассчитаны на возраст 6+. Участникам рекомендуют надеть удобную для прогулок одежду, а также взять с собой перекус и воду.

 

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