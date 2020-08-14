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Спорт, фаст-фуд и мебель — за что красноярцы расплачиваются кредитками

Спорт, фаст-фуд и мебель — за что красноярцы расплачиваются кредитками
Иллюстрация: bankstok.ru

В первом полугодии 2020-го красноярцы ожидаемо снижали свои расходы. В том числе и по кредитным картам. Однако в ряде категорий стоимость покупок, которые оплачивались этим инструментом, даже выросла.

#НОВОСТИ
Средний чек разовой покупки по кредитной карте в первые шесть месяцев 2020 года в Красноярске составил 1 164 рубля. Это на 9% меньше, нежели в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Райффайзенбанк на основе анализа трат по кредиткам своих клиентов.
Наибольшее снижение показали «карточные» траты на авиаперелеты, расходы на одежду, отели, транспорт и развлечения. А вот за спорт, мебель и продукты красноярцы красноярцы платили больше кредитных денег, чем раньше.
 
Спорт, фаст-фуд и мебель — за что красноярцы расплачиваются кредитками 1
 
Примечательно, что женщины свои расходы по кредитным картам сократили меньше, чем мужчины — их средний чек уменьшился на 8% против 9% у сильной половины. Однако в абсолютном значении мужчина тратили больше — 1 176 рублей против 1 143 рублей за одну покупку.
 
Отрицательная динамика в сегменте кредитных карт отмечается и по другим параметрам. Так, к примеру, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле 2020 года число жителей Красноярского края, использующих свои кредитки при рассчетах, уменьшилось до 52,8% от числа их держателей. А по итогу второго квартала работающие в регионе банки выдали на 44% меньше кредиток, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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