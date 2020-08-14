Спорт, фаст-фуд и мебель — за что красноярцы расплачиваются кредитками

Средний чек разовой покупки по кредитной карте в первые шесть месяцев 2020 года в Красноярске составил 1 164 рубля. Это на 9% меньше, нежели в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Райффайзенбанк на основе анализа трат по кредиткам своих клиентов.

Наибольшее снижение показали «карточные» траты на авиаперелеты, расходы на одежду, отели, транспорт и развлечения. А вот за спорт, мебель и продукты красноярцы красноярцы платили больше кредитных денег, чем раньше.

Примечательно, что женщины свои расходы по кредитным картам сократили меньше, чем мужчины — их средний чек уменьшился на 8% против 9% у сильной половины. Однако в абсолютном значении мужчина тратили больше — 1 176 рублей против 1 143 рублей за одну покупку.