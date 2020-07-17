Красноярцам выдали почти вдвое меньше кредитных карт

Во втором квартале 2020 года в Красноярском крае банки выдали 41 024 кредитные карты. Это на 44% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

Среди 30 лидеров по количеству выданных кредиток край оказался на восьмом месте, а по степени снижения — на 26-м, меньше только в Новосибирской (41,2%), Иркутской (41,1%) и Кемеровской (37,6%) областях, а также в Алтайском крае (35,1%). В среднем же по России число выданных кредитных карт в отчетном периоде уменьшилось на 50,5% — больше всего в Москве (61%).

Эксперты считают, что столь ощутимое сокращение стало следствием ужесточения кредитной политики банков на фоне пандемии.

Сейчас они ориентируются, прежде всего, на тех заемщиков, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. А эти граждане в апреле-июне текущего года, скорее всего, выбрали тактику снижения своей кредитной активности и долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию долговых обязательств», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.