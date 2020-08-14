Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.08
73,60
87,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцев просят проголосовать за установку разделительных барьеров на дорогах

Красноярцев просят проголосовать за установку разделительных барьеров на дорогах
Иллюстрация: металлстройиндустрия.рф

На сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция за оборудование многополосных дорог разделительными барьерами. Если она наберет 100 000 голосов, ее рассмотрит правительство.

#НОВОСТИ
Петицию разместил автомобильный портал drom.ru. Ее цель — повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП.
 
По статистике ГИБДД, в 2017 году (более поздних данных нет) из-за выезда на встречную полосу случилось более 15 тысяч ДТП, в которых погибло почти 5 тысяч человек.
Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта», — цитирует полицию автопортал.
В drom.ru отмечают, что, по данным предварительного опроса автомобилистов Красноярского края, 72% из них поддерживают идею установки разделительных барьеров на дорогах. Противники этого новшества считают, что это неудобно (11%), «нереально» (9%), «неактуально» (4%), «дорого» (2%).
 
За три дня существования петиции — положительно отреагировало на нее лишь 1 266 человек, а 48 высказалось против. Для того же, чтобы инициативу drom’а рассмотрели в правительстве РФ, она должна собрать 100 000 голосов «за».
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • PR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компаниюPR-директор сети гастрономов «Красный Яр» покидает компанию
  • Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»
  • Красноярские кинотеатры написали открытое письмо губернаторуКрасноярские кинотеатры написали открытое письмо губернатору
  • Продажи новых автомобилей в Красноярском крае сократились почти на 40%Продажи новых автомобилей в Красноярском крае сократились почти на 40%
  • Ипотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики РоссииИпотека без переплаты по процентам. Что предлагают застройщики России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.