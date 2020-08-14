Красноярцев просят проголосовать за установку разделительных барьеров на дорогах

Петицию разместил автомобильный портал drom.ru. Ее цель — повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП.

По статистике ГИБДД, в 2017 году (более поздних данных нет) из-за выезда на встречную полосу случилось более 15 тысяч ДТП, в которых погибло почти 5 тысяч человек.

Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта», — цитирует полицию автопортал.

В drom.ru отмечают, что, по данным предварительного опроса автомобилистов Красноярского края, 72% из них поддерживают идею установки разделительных барьеров на дорогах. Противники этого новшества считают, что это неудобно (11%), «нереально» (9%), «неактуально» (4%), «дорого» (2%).