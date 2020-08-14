Красноярцев просят проголосовать за установку разделительных барьеров на дорогах
На сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция за оборудование многополосных дорог разделительными барьерами. Если она наберет 100 000 голосов, ее рассмотрит правительство.
Петицию разместил автомобильный портал drom.ru. Ее цель — повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП.
По статистике ГИБДД, в 2017 году (более поздних данных нет) из-за выезда на встречную полосу случилось более 15 тысяч ДТП, в которых погибло почти 5 тысяч человек.
Самая частая причина гибели участников движения связана с выездом автомобиля на полосу встречного движения. Одно из решений проблемы — разделение потоков транспорта», — цитирует полицию автопортал.
В drom.ru отмечают, что, по данным предварительного опроса автомобилистов Красноярского края, 72% из них поддерживают идею установки разделительных барьеров на дорогах. Противники этого новшества считают, что это неудобно (11%), «нереально» (9%), «неактуально» (4%), «дорого» (2%).
За три дня существования петиции — положительно отреагировало на нее лишь 1 266 человек, а 48 высказалось против. Для того же, чтобы инициативу drom’а рассмотрели в правительстве РФ, она должна собрать 100 000 голосов «за».