В Красноярске снова работают детские сады

В этих садах невозможно было закончить работы к настоящему времени, поскольку учреждения нуждались не в косметическом ремонте, а капитальном. Он проводится с соблюдением конкурсных процедур, организованных в соответствии с требованиями законодательства.

На время ремонта детям будут предложены места в других садах. В сентябре принять дошколят смогут все детсады города.

Сейчас в дошкольных учреждениях находятся менее 8,5 тыс. воспитанников. Средняя наполняемость одного детского сада – 50 человек. Всего в дошкольные учреждения Красноярска зачислено более 40 тыс. детей.

Во всех детсадах обеспечиваются необходимые противоэпидемические мероприятия: «утренний фильтр» с обязательной термометрией, дезинфекция, влажные уборки, проветривание помещений.

Родителям необходимо иметь в виду, что, если у ребёнка есть признаки инфекционного заболевания, то в детском саду его не примут.

Напомним, после долгого перерыва возобновлять работу детских садов начали с 10 августа. Родителям детей, которые не посещали дежурные группы, необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства для обследования на энтеробиоз и получения справки о здоровье и отсутствии контактов с инфекционными больными.