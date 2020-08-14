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Движение транспорта на Северном шоссе частично откроется

Движение транспорта на Северном шоссе частично откроется
Иллюстрация: admkrsk.ru

На дорожном обходе Красноярска (участок от посёлка Солонцы до Северного шоссе) движение транспорта частично откроется в конце следующей недели, сообщили в правительстве края.

#НОВОСТИ

Ранее мы планировали открыть движение на обходе в две полосы к 15 августа. Сейчас мы вынуждены перенести сроки. Это необходимо, чтобы основание дороги с неорганическим вяжущим набрало необходимую прочность. Из-за неблагоприятной ситуации с осадками данный процесс замедлился, а укладывать асфальт на недостаточно прочное основание недопустимо. С увеличением транспортной нагрузки это приведёт к дефектам и просадке покрытия», – объяснил Николай Лукьянов, замруководителя КГКУ «КрУДор» по строительству автодорог.

Отметим, с октября 2019 года на участке с 5,5 по 8,5 км автодороги ведётся реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально ввод объекта в эксплуатацию был намечен на октябрь следующего года.

Позже было принято решение ввести летнее ограничение движения, чтобы одновременно вести работы на мостах через реку Качу. В результате это позволило сократить сроки сдачи объекта на один год.

После реконструкции движение на обходе станет четырёхполосным. Кроме того, проезжая часть будет оснащена «умными» светильниками, ливневой канализацией с современной системой очистки воды.

 

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