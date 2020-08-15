Корабли Северного МВФ встали на якорь в порту Дудинка

В составе основных сил, подошедших к Дудинке, – большой противолодочный корабль «Североморск», с которого осуществляется управление силами, большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также килекторное судно КИЛ-143 и ледокол «Илья Муромец» — сообщает ИА «Таймырский Телеграф».

На Таймыре североморцы пробудут около двух недель и за это время проведут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Это уже четвертые по счету учения моряков на Таймыре, первые прошли в 2015 году.

Я надеюсь, что традиция, которая была заложена еще в 2015 году, будет продолжаться. Мы в очередной раз убедились, что пришли действительно к себе домой. Нас здесь ждут. Мы, со своей стороны, постараемся оправдать то высокое доверие, которые вы нам оказываете, конечно, показать что-то новое, оставить о себе новые впечатления, чтобы в следующий раз теплота ваших сердец также встречала корабли Северного морского флота» – заявил вице-адмирал Олег Голубев.

В девятый арктический поход группировка кораблей вышла из Североморска, главной базы Северного флота, 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1200 миль. После учений на Таймыре корабли продолжат плавание по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря. В порт постоянной дислокации группировка вернется во второй половине октября.