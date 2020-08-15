Сколько зарабатывает губернатор Красноярского края

Согласно декларации в прошлом году глава края заработал 22 млн 561 тыс. рублей. Для сравнения, в позапрошлом году его доход составил 21,95 млн рублей. В собственности Александра Усса по-прежнему числятся один жилой дом площадью более 324 кв. метра, четыре земельных участка, четыре дачных дома, одно хозсооружение, внедорожник Range Rover Land Rover.

Супруга губернатора Людмила Усс заработала за год 17 млн рублей. В прошлом году ее доходы были больше на 2 млн рублей. В собственности жены Александра Усса находятся две квартиры, жилой дом, три земельных участка, гараж, два машиноместа, три нежилых помещения, нежилое здание и баня, автомобили Range Rover Land Rover, Lexus GS 300, мотолодка Silver, судно Silverado 31А и прицеп.

Отметим, максимальной отметки доход руководителя края достигал в 2017 году и составлял 221,6 млн рублей за счет полученного наследства в 192,9 млн рублей.