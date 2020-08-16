Open-Air с участием Владимира Ланде прошел в Санкт-Петербурге

Выступление прошло в формате open-air в Санкт-Петербурге, — сообщает красноярская филармония.

Владимир Ланде дирижировал Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром, исполнявшим оперу Даргомыжского «Русалка».

Я второй раз принимал участие в фестивале «Опера – всем». В прошлом году дирижировал оперой «Майская ночь» Римского-Корсакова, а на этот раз – оперой «Русалка» Даргомыжского. Она была очень популярна в Советском Союзе в 50-е годы, а сейчас её почти нигде не исполняют. Я сделал собственную редакцию оперы, и она во многом отличается от традиционной. В проекте участвовали великолепные певцы, в том числе из Мариинского театра. Бесплатный фестиваль очень популярен, потому что спектакли делаются специально для открытого пространства и на оперы приходят иногда более 10 тысяч зрителей. Публика имеет возможность услышать шедевры оперной классики open-air в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга», – рассказал маэстро Владимир Ланде.

Добавим, выступление для слушателей было бесплатным.

Сейчас, по сообщению филармонии, Владимир Ланде находится в Красноярске. Он с академическим симфоническим оркестром репетирует программу, посвящённую юбилейному году Бетховена.

Напомним, массовые мероприятия в Красноярском крае все еще остаются под запретом.

Посмотреть запись коцерта можно в ютуб.