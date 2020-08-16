XIX Международный Канский видеофестиваль стартует на следующей неделе

В рамках открытия фестиваля состоится премьера фильма Пахома и Marinesca «Кровь в подъезде».

XIX Международный Канский видеофестиваль пройдет полностью в формате онлайн с 23 по 29 августа, в связи с ограничениями.

В этом году на международном конкурсе представлены 35 фильмов из 18 стран.

В жюри XIX Международного Канского видеофестиваля вошли:

Сергей Пахомов — художник, актер, телеведущий и музыкант,

Александр Меламид — художник

Анатолий Голубовский — историк,

Владимир Дудченко — арт-критик,

Антон Силаев — композитор,

Том Демикко — режиссер независимой киностудии Troma Entertainment.

Зрители из любой страны смогут присоединиться к обсуждению членами жюри конкурсных работ.

Собратья и сосестры! С пришествием пандемии коронавируса мир изменился. Все больше сфер нашей жизни уходит в онлайн. Представляем вашему вниманию видео-манифест Канского фестиваля. Теперь нам предстоит посетить фестиваль в Канске не в реале, а в виртуальном мире. Зрителю теперь будет доступна онлайн-версия 19-го Международного Канского Фестиваля. 23 августа 2020 года ровно в 12 дня будет начато круглосуточное онлайн вещание и оно продлится до конца фестиваля, а именно до 29 августа", — сообщается на канале СОПРОМАТ-ТВ.

В онлайн версии Канский видеофестиваль, фестиваль кино, не сменит свою ранее запланированную тему «СОПРОМАТ». Да, сейчас эта тема приобретает более глубокий смысл, но это и неудивительно.

Посетителей онлайн версии 19-го Международного Канского Фестиваля все также ждут эксклюзивные киноматериалы, открытые обсуждения, интервью с участниками, виртуальные выставки и современное искусство в своей новой особой версии. Уже многие и многие участники прошлых фестивалей присоединились к соавторству СОПРОМАТ-ТВ.

Не смотря на сложную обстановку в мире, зрители в любой точке нашей планеты смогут виртуально побывать на фестивале и ощутить ту самую невероятную атмосферу Канского праздника.

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