XIX Международный Канский видеофестиваль стартует на следующей неделе
В воскресенье 23 августа на канале СОПРОМАТ-ТВ, открытом на YouTube, начнется одно из самых значимых событий в сфере культуры.
В рамках открытия фестиваля состоится премьера фильма Пахома и Marinesca «Кровь в подъезде».
XIX Международный Канский видеофестиваль пройдет полностью в формате онлайн с 23 по 29 августа, в связи с ограничениями.
В этом году на международном конкурсе представлены 35 фильмов из 18 стран.
В жюри XIX Международного Канского видеофестиваля вошли:
- Сергей Пахомов — художник, актер, телеведущий и музыкант,
- Александр Меламид — художник
- Анатолий Голубовский — историк,
- Владимир Дудченко — арт-критик,
- Антон Силаев — композитор,
- Том Демикко — режиссер независимой киностудии Troma Entertainment.
Зрители из любой страны смогут присоединиться к обсуждению членами жюри конкурсных работ.
Собратья и сосестры! С пришествием пандемии коронавируса мир изменился. Все больше сфер нашей жизни уходит в онлайн. Представляем вашему вниманию видео-манифест Канского фестиваля. Теперь нам предстоит посетить фестиваль в Канске не в реале, а в виртуальном мире. Зрителю теперь будет доступна онлайн-версия 19-го Международного Канского Фестиваля. 23 августа 2020 года ровно в 12 дня будет начато круглосуточное онлайн вещание и оно продлится до конца фестиваля, а именно до 29 августа", — сообщается на канале СОПРОМАТ-ТВ.
В онлайн версии Канский видеофестиваль, фестиваль кино, не сменит свою ранее запланированную тему «СОПРОМАТ». Да, сейчас эта тема приобретает более глубокий смысл, но это и неудивительно.
Посетителей онлайн версии 19-го Международного Канского Фестиваля все также ждут эксклюзивные киноматериалы, открытые обсуждения, интервью с участниками, виртуальные выставки и современное искусство в своей новой особой версии. Уже многие и многие участники прошлых фестивалей присоединились к соавторству СОПРОМАТ-ТВ.
Не смотря на сложную обстановку в мире, зрители в любой точке нашей планеты смогут виртуально побывать на фестивале и ощутить ту самую невероятную атмосферу Канского праздника.
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