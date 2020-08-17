В «Планете» возобновил работу магазин Zara
С 15 августа торговая точка известного бренда принимает посетителей в полном объеме. Администрация магазина уточняет: проход организован с улицы 9 Мая, через технические входы в ТРЦ.
Время работы магазина прежнее, по графику ТРЦ с 10.00 до 22.00. Напомним, в таком же режиме, пуская посетителей через запасный вход, работают еще несколько торговых точек.
Напомним, ранее в «Планете» возобновил работу фитнес-центр «Колизей» и открылись летние веранды ресторанов, находящихся на втором этаже комплекса.