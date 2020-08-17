В «Планете» возобновил работу магазин Zara

Время работы магазина прежнее, по графику ТРЦ с 10.00 до 22.00. Напомним, в таком же режиме, пуская посетителей через запасный вход, работают еще несколько торговых точек.

Напомним, ранее в «Планете» возобновил работу фитнес-центр «Колизей» и открылись летние веранды ресторанов, находящихся на втором этаже комплекса.