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В «Планете» возобновил работу магазин Zara

В «Планете» возобновил работу магазин Zara
Иллюстрация: krs.planeta-mall.ru

С 15 августа торговая точка известного бренда принимает посетителей в полном объеме. Администрация магазина уточняет: проход организован с улицы 9 Мая, через технические входы в ТРЦ.

#НОВОСТИ

Время работы магазина прежнее, по графику ТРЦ с 10.00 до 22.00. Напомним, в таком же режиме, пуская посетителей через запасный вход, работают еще несколько торговых точек.

Напомним, ранее в «Планете» возобновил работу фитнес-центр «Колизей» и открылись летние веранды ресторанов, находящихся на втором этаже комплекса.

 

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