В Красноярском крае выросли долги по зарплате
Зарплатные долги в Красноярском крае продолжают расти с начала года. Начав было снижаться в мае, к августу они снова вернулись на прежний уровень, вплотную приблизившись к отметке в 100 млн рублей.
За июль 2020 года долги предприятий Красноярского края перед своими сотрудниками увеличились на 4% и составили 98,3 млн рублей, сообщает Красноярскстат.
В должниках числятся 24 местных организации. Больше всех должны обрабатывающие производства и строительные компании — 36,25 и 34,65 млн рублей соответственно. Меньше всего долгов по зарплате у предприятий из сферы управления недвижимостью — 0,16 млн рублей.
В целом заработанное сейчас не выплачено более чем 2,5 тысячам человек. Причина — отсутствие у предприятий собственных средств.
По этой же причине за апрель 2020 года зарплатные долги краевых предприятий выросли на 4,7%, составив 97,6 млн рублей. «Лидерами» тогда были строители.