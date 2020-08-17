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В Красноярском крае выросли долги по зарплате

В Красноярском крае выросли долги по зарплате
Иллюстрация: pixabay.com

Зарплатные долги в Красноярском крае продолжают расти с начала года. Начав было снижаться в мае, к августу они снова вернулись на прежний уровень, вплотную приблизившись к отметке в 100 млн рублей.

#НОВОСТИ
За июль 2020 года долги предприятий Красноярского края перед своими сотрудниками увеличились на 4% и составили 98,3 млн рублей, сообщает Красноярскстат.
 
В должниках числятся 24 местных организации. Больше всех должны обрабатывающие производства и строительные компании — 36,25 и 34,65 млн рублей соответственно. Меньше всего долгов по зарплате у предприятий из сферы управления недвижимостью — 0,16 млн рублей.
 
В целом заработанное сейчас не выплачено более чем 2,5 тысячам человек. Причина — отсутствие у предприятий собственных средств.
 
В Красноярском крае выросли долги по зарплате 1
 
По этой же причине за апрель 2020 года зарплатные долги краевых предприятий выросли на 4,7%, составив 97,6 млн рублей. «Лидерами» тогда были строители.
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