В Красноярском крае выросли долги по зарплате

За июль 2020 года долги предприятий Красноярского края перед своими сотрудниками увеличились на 4% и составили 98,3 млн рублей, сообщает Красноярскстат.

В должниках числятся 24 местных организации. Больше всех должны обрабатывающие производства и строительные компании — 36,25 и 34,65 млн рублей соответственно. Меньше всего долгов по зарплате у предприятий из сферы управления недвижимостью — 0,16 млн рублей.

В целом заработанное сейчас не выплачено более чем 2,5 тысячам человек. Причина — отсутствие у предприятий собственных средств.