Ряду новых магазинов запретят открываться в жилых домах

Новый приказ приняли еще 14 февраля 2020 года. Однако действовать он начал лишь сегодня.

Согласно этому документу, в многоквартирных жилых домах (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) запрещается размещать магазины, торгующие мебелью, синтетическими коврами, автозапчастями, шинами и автомаслами.

Также в них не могут быть расположены:

производственные объекты и склады (в том числе оптовые и мелкооптовые);

предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв.м.;

прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);

бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);

встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.

Помимо этого, из жилых домов «выселят» торговцев пиротехникой и прочими горючими и взрывоопасными веществами.

Юристы сервиса 9111.ru заявляют, что эти новшества коснутся лишь вновь открываемых магазинов — на уже работающие они не распространяются.