Ряду новых магазинов запретят открываться в жилых домах
В России вступил в силу приказ МЧС № 89, ограничивающий возможности размещать в жилых домах некоторые магазины. Коснется он, правда, лишь новых торговых точек.
Новый приказ приняли еще 14 февраля 2020 года. Однако действовать он начал лишь сегодня.
Согласно этому документу, в многоквартирных жилых домах (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) запрещается размещать магазины, торгующие мебелью, синтетическими коврами, автозапчастями, шинами и автомаслами.
Также в них не могут быть расположены:
- производственные объекты и склады (в том числе оптовые и мелкооптовые);
- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв.м.;
- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);
- бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.
Помимо этого, из жилых домов «выселят» торговцев пиротехникой и прочими горючими и взрывоопасными веществами.
Юристы сервиса 9111.ru заявляют, что эти новшества коснутся лишь вновь открываемых магазинов — на уже работающие они не распространяются.