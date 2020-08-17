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Ряду новых магазинов запретят открываться в жилых домах

Ряду новых магазинов запретят открываться в жилых домах
Иллюстрация: pixabay.com

В России вступил в силу приказ МЧС № 89, ограничивающий возможности размещать в жилых домах некоторые магазины. Коснется он, правда, лишь новых торговых точек.

#НОВОСТИ
Новый приказ приняли еще 14 февраля 2020 года. Однако действовать он начал лишь сегодня.
 
Согласно этому документу, в многоквартирных жилых домах (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) запрещается размещать магазины, торгующие мебелью, синтетическими коврами, автозапчастями, шинами и автомаслами.
 
Также в них не могут быть расположены:
  • производственные объекты и склады (в том числе оптовые и мелкооптовые);
  • предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 кв.м.;
  • прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену);
  • бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);
  • встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.
Помимо этого, из жилых домов «выселят» торговцев пиротехникой и прочими горючими и взрывоопасными веществами.
 
Юристы сервиса 9111.ru заявляют, что эти новшества коснутся лишь вновь открываемых магазинов — на уже работающие они не распространяются.
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