В Сочи новая достопримечательность - первый «Мясничий» открывает двери

И ведь действительно есть, чему радоваться – открывается полноценный продуктовый маркет с акцентом на мясо. И на какое! Свежий продукт от проверенных местных поставщиков, которых франчайзи тщательно подбирали вместе с представителями Торгового дома, домашние полуфабрикаты – мясные и тестовые, и, конечно мясная консервация под брендом «Мясничий». Это тушенка, ставшая легендарной всего за пару месяцев, а все потому, что Goldman Group позволил взглянуть по-новому на привычный продукт. Теперь консервы – это полноценные обеды и блюда ресторанного качества. Последние сочинцам будет особенно интересно попробовать, ведь премиальная линейка – деликатесы, изготовленные из мяса сибирской дичи.

Помимо мясной продукции в стрит-маркете покупатели смогут найти «молочку», крупы, хлеб, свежие овощи, фрукты и многое другое – в общем, собрать полноценную продуктовую корзину.

Стрит-маркет находится на ул. Виноградная, 2/3. Пока только здесь, однако в скором времени на черноморском курорте планируется открыть еще несколько магазинов.

Опыт подготовки к открытию стал успешным. К запуску нового «Мясничего» франчайзи помогали готовиться консультанты Торгового дома. Сибиряки оказали поддержку по всем фронтам: юридическое сопровождение, внедрение авторской системы мотивации сотрудников, обучение персонала, уникальный софт для учета товара. И, конечно, поделились главным секретом - рентабельной технологией разруба, которая стала визитной карточкой «Мясничего».