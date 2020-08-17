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В Сочи новая достопримечательность - первый «Мясничий» открывает двери

В Сочи новая достопримечательность - первый «Мясничий» открывает двери
Иллюстрация: мясничий24.рф

Стрит-маркет на черноморском побережье готов к открытию. Магазин оформили, софт установили, продукты приехали и ждут покупателей, осталось развесить шарики – на ул. Виноградная, 2/3, будет праздник.

И ведь действительно есть, чему радоваться – открывается полноценный продуктовый маркет с акцентом на мясо. И на какое! Свежий продукт от проверенных местных поставщиков, которых франчайзи тщательно подбирали вместе с представителями Торгового дома, домашние полуфабрикаты – мясные и тестовые, и, конечно мясная консервация под брендом «Мясничий». Это тушенка, ставшая легендарной всего за пару месяцев, а все потому, что Goldman Group позволил взглянуть по-новому на привычный продукт. Теперь консервы – это полноценные обеды и блюда ресторанного качества. Последние сочинцам будет особенно интересно попробовать, ведь премиальная линейка – деликатесы, изготовленные из мяса сибирской дичи.

Помимо мясной продукции в стрит-маркете покупатели смогут найти «молочку», крупы, хлеб, свежие овощи, фрукты и многое другое – в общем, собрать полноценную продуктовую корзину.

Стрит-маркет находится на ул. Виноградная, 2/3. Пока только здесь, однако в скором времени на черноморском курорте планируется открыть еще несколько магазинов.

Опыт подготовки к открытию стал успешным. К запуску нового «Мясничего» франчайзи помогали готовиться консультанты Торгового дома. Сибиряки оказали поддержку по всем фронтам: юридическое сопровождение, внедрение  авторской системы мотивации сотрудников, обучение персонала, уникальный софт для учета товара. И, конечно, поделились главным секретом - рентабельной технологией разруба, которая стала визитной карточкой «Мясничего».

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