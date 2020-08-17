Молодых инноваторов Красноярского края зовут поучиться бизнесу

Организаторами программы, наряду с КРИТБИ, выступают фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково. Она аккредотована Фондом содействия инновациям.

По сути, это интенсив, рассчитанный на студентов, аспирантов, молодых ученых и будущих лидеров научно-технологических проектов.

Участвуя в ней, молодые люди могут подготовить свой проект для подачи заявки на получение финансирования по программе „УМНИК“ Фонда содействия инновациям. Также можно узнать требования для получения статуса участника инновационного центра „Сколково“», — говорят в КРИТБИ.

Также участникам программы помогут доработать идею своего проекта до бизнес-модели, научат эффективно презентовать свой стартап различным целевым аудиториям. Все дни программы участников будут сопровождать опытные наставники — представители сферы бизнеса и образования.

Как говорят в КРИТБИ, участие в программе поможет ускорить коммерциализацию идей ее участников и интегрировать их в программы федеральных институтов инновационного развития.