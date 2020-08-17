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Молодых инноваторов Красноярского края зовут поучиться бизнесу

Молодых инноваторов Красноярского края зовут поучиться бизнесу
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе стартует программа «Навигатор инноватора». Участие в ней совершенно бесплатное.

#НОВОСТИ
Организаторами программы, наряду с КРИТБИ, выступают фонд «Сколково» и Открытый университет Сколково. Она аккредотована Фондом содействия инновациям.
 
По сути, это интенсив, рассчитанный на студентов, аспирантов, молодых ученых и будущих лидеров научно-технологических проектов.
Участвуя в ней, молодые люди могут подготовить свой проект для подачи заявки на получение финансирования по программе „УМНИК“ Фонда содействия инновациям. Также можно узнать требования для получения статуса участника инновационного центра „Сколково“», — говорят в КРИТБИ.
Также участникам программы помогут доработать идею своего проекта до бизнес-модели, научат эффективно презентовать свой стартап различным целевым аудиториям. Все дни программы участников будут сопровождать опытные наставники — представители сферы бизнеса и образования.
 
Как говорят в КРИТБИ, участие в программе поможет ускорить коммерциализацию идей ее участников и интегрировать их в программы федеральных институтов инновационного развития. 
 
Интенсив пройдет а Красноярске 23-26 сентября 2020 года. Участие бесплатное. Заявку можно подать на сайте Открытого университета Сколково до 14 сентября 2020 года.
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