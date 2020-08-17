Исследование: в Красноярском крае приличные зарплаты и доступный бензин

Первое место по доступности бензина занял Ямало-Ненецкий автономный округ. При цене 92-го бензина в 41 рубль 75 копеек житель округа со среднестатистической зарплатой может купить 2160 литров топлива. На последнем месте – Дагестан: здесь зарплата позволяет купить всего 535 литров 92-го бензина по цене 45 рублей 48 копеек. При этом, отмечают составители рейтинга, с начала 2020 года стоимость топлива в ЯНАО выросла на 0,5 %, а в Дагестане – на 4,2 %.

Москва оказалась на второй строке рейтинга: жители столицы могут рассчитывать на покупку 1939 литров АИ-92 по 43 рубля 15 копеек.

Красноярский край занял четырнадцатую позицию: на среднюю зарплату в нашем регионе можно себе позволить 1064 литра бензина (41 рубль 81 копейка по состоянию на конец июля 2020 года). Рост цены авторы рейтинга зафиксировали на уровне 1,4 % с начала года.

Согласно данным РИА Новости, стоимость топлива не изменилась в Чукотском автономном округе, на 0,1 % выросла в Кемеровской области, а в Якутии, Челябинской области и Алтайском крае даже снизилась на 0,9 %, 1 % и 1,1 % соответственно. При этом в Челябинской области литр АИ-92 стоит всего 39 рублей 72 копейки. Самое дорогое топливо – на Чукотке: 56 рублей.