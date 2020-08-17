Авиалесоохрана: две трети площади лесных пожаров сейчас приходятся на Красноярский край

Накануне, 16 августа, в Красноярском крае зафиксировано очагов возгорания площадью 11 190 га.

В лесах Богучанского района Красноярского края из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС был введён с 14 августа, а ещё ранее аналогичный режим установили в лесах Кежемского района.

Контролировать соблюдение требований будут инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесопожарного центра, представители полиции, МЧС и добровольная пожарная охрана. Нарушители понесут административную и уголовную ответственность.