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Авиалесоохрана: две трети площади лесных пожаров сейчас приходятся на Красноярский край

Авиалесоохрана: две трети площади лесных пожаров сейчас приходятся на Красноярский край
Иллюстрация: zen.ru

Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», из 106 лесных лесных пожаров площадью 16 047 га, по которым в России проводились работы по активному тушению, более половины пришлась на Красноярский край.

#НОВОСТИ

Накануне, 16 августа, в Красноярском крае зафиксировано очагов возгорания площадью 11 190 га.

В лесах Богучанского района Красноярского края из-за сложной лесопожарной обстановки режим ЧС был введён с 14 августа, а ещё ранее аналогичный режим установили в лесах Кежемского района.

Контролировать соблюдение требований будут инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесопожарного центра, представители полиции, МЧС и добровольная пожарная охрана. Нарушители понесут административную и уголовную ответственность.

 

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