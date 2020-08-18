Начинающих предпринимателей Красноярска научат зарабатывать на франшизе

Организатором мероприятия выступает федеральная «Корпорация МСП» при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга. В качестве спикеров будут выступать практики из крупнейших франчайзинговых сетей и специалисты по развитию, сообщили в АРБ.

В программе:

Основы и перспективы франчайзинга;

Инструкция по выбору надежной франшизы;

Представители франшиз — лидеры отраслей.

Пройдет тренинг 28 августа 2020 года с 16 до 18 часов.

Желающим принять участие следует позвонить по телефону 391) 265-44-32 (доб.053) или направить заявку по е-mail: ershova@agpb24.ru. В ней необходимо указать название онлайн-тренинга, ФИО участника, наименование организации, ИНН юридического лица, телефон и адрес электронной почты. В ответном письме предпринимателю отправят ссылку для регистрации.