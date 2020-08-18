Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.08
72,96
86,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Начинающих предпринимателей Красноярска научат зарабатывать на франшизе

Начинающих предпринимателей Красноярска научат зарабатывать на франшизе
Иллюстрация: pixabay.com

Агентство развития бизнеса Красноярского края приглашает предпринимателей принять участие в онлайн-тренинге «Бизнес по франшизе». Мероприятие бесплатное.

#НОВОСТИ
Организатором мероприятия выступает федеральная «Корпорация МСП» при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга. В качестве спикеров будут выступать практики из крупнейших франчайзинговых сетей и специалисты по развитию, сообщили в АРБ.
 
В программе:
  • Основы и перспективы франчайзинга;
  • Инструкция по выбору надежной франшизы;
  • Представители франшиз — лидеры отраслей.
Пройдет тренинг 28 августа 2020 года с 16 до 18 часов.
 
Желающим принять участие следует позвонить по телефону 391) 265-44-32 (доб.053) или направить заявку по е-mail: ershova@agpb24.ru. В ней необходимо указать название онлайн-тренинга, ФИО участника, наименование организации, ИНН юридического лица, телефон и адрес электронной почты. В ответном письме предпринимателю отправят ссылку для регистрации.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Корабли Северного ВМФ встали на якорь в порту ДудинкаКорабли Северного ВМФ встали на якорь в порту Дудинка
  • Сколько зарабатывает губернатор Красноярского краяСколько зарабатывает губернатор Красноярского края
  • УссСОС или прощай, отрасль! – Виктор Соломоник, «Лемма»УссСОС или прощай, отрасль! – Виктор Соломоник, «Лемма»
  • Красноярск ожидает теплая и пасмурная неделяКрасноярск ожидает теплая и пасмурная неделя
  • Красноярская Tunguska может получить еще одну международную премиюКрасноярская Tunguska может получить еще одну международную премию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.