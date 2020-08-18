Красноярскому бизнесу дадут до 20 млн рублей для выхода на зарубежные рынки

Претендовать на финансовую поддержку могут индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса. Конкурсант должен завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, планировать или осуществлять экспорт товаров и услуг. Еще одно важное условие — наличие в штате специалиста с подтвержденным опытом международной коммерческой деятельности.

Выигранные средства можно потратить на маркетинговые и консалтинговые услуги, сертификацию, уплату процентов по кредитам для реализации инновационного проекта.

Перед Красноярским краем стоят сразу две стратегические задачи: диверсификация нашего экспорта и реализация потенциала ученых, инноваторов и технологических предпринимателей, работающих в Красноярском крае. Данная программа позволяет двигаться в обоих направлениях. Благодаря ей мы можем не только расширить географию поставок региональных товаров, привлечь большее число наших производителей к освоению новых рынков сбыта, но и утвердить Красноярский край как производителя качественной продукции, обладающей инновационным потенциалом и высоким техническим уровнем», – считает министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.