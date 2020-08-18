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Красноярскому бизнесу дадут до 20 млн рублей для выхода на зарубежные рынки

Красноярскому бизнесу дадут до 20 млн рублей для выхода на зарубежные рынки
Иллюстрация: pixabay.com

Фонд содействия инновациям начал принимать заявки для участия в конкурсе «Коммерциализация – экспорт». Победители смогут получить до 20 млн руб. для вывода инновационной продукции на зарубежные рынки.

#НОВОСТИ
Претендовать на финансовую поддержку могут индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего бизнеса. Конкурсант должен завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, планировать или осуществлять экспорт товаров и услуг. Еще одно важное условие — наличие в штате специалиста с подтвержденным опытом международной коммерческой деятельности.
 
Выигранные средства можно потратить на маркетинговые и консалтинговые услуги, сертификацию, уплату процентов по кредитам для реализации инновационного проекта.
Перед Красноярским краем стоят сразу две стратегические задачи: диверсификация нашего экспорта и реализация потенциала ученых, инноваторов и технологических предпринимателей, работающих в Красноярском крае. Данная программа позволяет двигаться в обоих направлениях. Благодаря ей мы можем не только расширить географию поставок региональных товаров, привлечь большее число наших производителей к освоению новых рынков сбыта, но и утвердить Красноярский край как производителя качественной продукции, обладающей инновационным потенциалом и высоким техническим уровнем», – считает министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.
 
Подать заявку можно до 10.00 (по московскому времени) 28 сентября. Заявки принимаются через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru
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