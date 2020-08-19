Красноярских предпринимателей отправят в бизнес-миссию

Бизнес-миссия отправится в Ростовскую область пройдет 30 сентября 2020 года и пробудет там до 2 октября, сообщают в Агентстве развития бизнеса Красноярского края.

В ходе визита предприниматели смогут найти новых партнеров и клиентов, расширить рынки сбыта и выстроить взаимовыгодные коммерческие отношения с коллегами из Ростовской области. В программе визита В2В-переговоры и деловые встречи на местных предприятиях», — говорят в АРБ.

С тематической направленностью бизнес-миссии в агентстве определятся чуть позже — исходя из большинства поданных заявок от предпринимателей Красноярского края.

Все финансовые и организационные обязательства, связанные с деловой программой, АРБ берёт на себя.

Заявки принимаются до 31 августа 2020 года. По вопросам, связанным с участием в бизнес-миссии, можно обращаться по тел. (391) 265-44-32, доб. 053, либо по e-mail: ershova@agpb24.ru.