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Красноярских предпринимателей отправят в бизнес-миссию

Красноярских предпринимателей отправят в бизнес-миссию
Иллюстрация: pixabay.com

В начале осени в Ростовскую область отправится делегация Красноярского края. Присоединиться к ней приглашают и предпринимателей. Часть расходов власти берут на себя.

#НОВОСТИ
Бизнес-миссия отправится в Ростовскую область пройдет 30 сентября 2020 года и пробудет там до 2 октября, сообщают в Агентстве развития бизнеса Красноярского края.
В ходе визита предприниматели смогут найти новых партнеров и клиентов, расширить рынки сбыта и выстроить взаимовыгодные коммерческие отношения с коллегами из Ростовской области. В программе визита В2В-переговоры и деловые встречи на местных предприятиях», — говорят в АРБ.
С тематической направленностью бизнес-миссии в агентстве определятся чуть позже — исходя из большинства поданных заявок от предпринимателей Красноярского края.
 
Все финансовые и организационные обязательства, связанные с деловой программой, АРБ берёт на себя.
 
Заявки принимаются до 31 августа 2020 года. По вопросам, связанным с участием в бизнес-миссии, можно обращаться по тел. (391) 265-44-32, доб. 053, либо по e-mail: ershova@agpb24.ru.
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