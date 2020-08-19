Авиарейсы по 15 направлениям из Красноярска просубсидируют из бюджета

Постановление правительства РФ, расширяющее список авиарейсов, субсидируемых государством, опубликовано на сайте кабинета министров. Красноярск в нем представлен 15 маршрутами:

Красноярск — Полярный

Красноярск — Новый Уренгой

Красноярск — Горно-Алтайск

Красноярск — Усть-Илимск

Красноярск — Магадан

Красноярск — Уфа

Красноярск — Омск

Красноярск — Владивосток

Красноярск — Якутск

Красноярск — Улан-Удэ

Красноярск — Благовещенск

Красноярск — Нерюнгри

Красноярск — Абакан

Красноярск — Барнаул

Красноярск — Ноябрьск

Как написал в своем Facebook глава министерства транспорта Красноярского края Константин Димитров, пока не ясно, кто из перевозчиков заявится на эти рейсы. Однако в тексте постановления указано, что приоритетным правом на получении этих субсидий будут пользоваться авикомпании, эксплуатирующие современные российские самолеты.

Всего в июле на цели предоставления таких компенсаций выделили 3 млрд рублей (на всю страну). Правительство рассчитывает, что это «позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям».

Сколько из этих средств пойдет на субсидирование направлений из Красноярска, пока не известно — связаться с краевым Минтрансом не удалось. Размер же субсидии будет зависеть от протяженности маршрута, типа воздушного судна, используемого на нем, и еще ряда параметров.