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Авиарейсы по 15 направлениям из Красноярска просубсидируют из бюджета

Авиарейсы по 15 направлениям из Красноярска просубсидируют из бюджета
Иллюстрация: kja.aero

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень регионов, авиасообщение с которыми будет субсидироваться государством. Попал в этот список и Красноярск.

#НОВОСТИ
Постановление правительства РФ, расширяющее список авиарейсов, субсидируемых государством, опубликовано на сайте кабинета министров. Красноярск в нем представлен 15 маршрутами:
  • Красноярск — Полярный
  • Красноярск — Новый Уренгой
  • Красноярск — Горно-Алтайск
  • Красноярск — Усть-Илимск
  • Красноярск — Магадан
  • Красноярск — Уфа
  • Красноярск — Омск
  • Красноярск — Владивосток
  • Красноярск — Якутск
  • Красноярск — Улан-Удэ
  • Красноярск — Благовещенск
  • Красноярск — Нерюнгри
  • Красноярск — Абакан
  • Красноярск — Барнаул
  • Красноярск — Ноябрьск
Как написал в своем Facebook глава министерства транспорта Красноярского края Константин Димитров, пока не ясно, кто из перевозчиков заявится на эти рейсы. Однако в тексте постановления указано, что приоритетным правом на получении этих субсидий будут пользоваться авикомпании, эксплуатирующие современные российские самолеты.
 
Всего в июле на цели предоставления таких компенсаций выделили 3 млрд рублей (на всю страну). Правительство рассчитывает, что это «позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям».
 
Сколько из этих средств пойдет на субсидирование направлений из Красноярска, пока не известно — связаться с краевым Минтрансом не удалось. Размер же субсидии будет зависеть от протяженности маршрута, типа воздушного судна, используемого на нем, и еще ряда параметров.
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