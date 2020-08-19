Авиарейсы по 15 направлениям из Красноярска просубсидируют из бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень регионов, авиасообщение с которыми будет субсидироваться государством. Попал в этот список и Красноярск.
Постановление правительства РФ, расширяющее список авиарейсов, субсидируемых государством, опубликовано на сайте кабинета министров. Красноярск в нем представлен 15 маршрутами:
- Красноярск — Полярный
- Красноярск — Новый Уренгой
- Красноярск — Горно-Алтайск
- Красноярск — Усть-Илимск
- Красноярск — Магадан
- Красноярск — Уфа
- Красноярск — Омск
- Красноярск — Владивосток
- Красноярск — Якутск
- Красноярск — Улан-Удэ
- Красноярск — Благовещенск
- Красноярск — Нерюнгри
- Красноярск — Абакан
- Красноярск — Барнаул
- Красноярск — Ноябрьск
Как написал в своем Facebook глава министерства транспорта Красноярского края Константин Димитров, пока не ясно, кто из перевозчиков заявится на эти рейсы. Однако в тексте постановления указано, что приоритетным правом на получении этих субсидий будут пользоваться авикомпании, эксплуатирующие современные российские самолеты.
Всего в июле на цели предоставления таких компенсаций выделили 3 млрд рублей (на всю страну). Правительство рассчитывает, что это «позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям».
Сколько из этих средств пойдет на субсидирование направлений из Красноярска, пока не известно — связаться с краевым Минтрансом не удалось. Размер же субсидии будет зависеть от протяженности маршрута, типа воздушного судна, используемого на нем, и еще ряда параметров.