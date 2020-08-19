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В Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер

В Красноярском крае создали туристско-рекреационный кластер
Иллюстрация: pixabay.com

По задумке властей, кооперация всех сторон туристического процесса в регионе, придаст стимул развитию отрасли. В кластер уже вступило восемь представителей регионального турбизнеса.

#НОВОСТИ
Соглашение о формировании и развитии туристско-рекреационного кластера в Красноярском крае подписали Агентство развития бизнеса, агентство по туризму и предприниматели региона. Об этом сообщили на сайте местного кабинета министров.
 
На сегодня в него вошли восемь представителей малого и среднего бизнеса края (кто именно и какие туристические проекты они реализуют, не уточняется), а также региональный общественный фонд «Туристическая Мана». Координировать работу объединения будет агентство по туризму Красноярского края, а оператором станет АРБ.
Такое взаимодействие позволяет предпринимателям наиболее эффективно развивать свой бизнес, а также участвовать в совместных проектах и получать помощь от государства в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — говорят в правительстве.
В ряду прочего, участники кластера смогут получить субсидии на разработку бизнес-планов и технико-экономического обоснования проектов, сертификацию и лицензирование товаров и услуг, обучение персонала, проведение маркетинговых исследований и рекламно-информационных кампаний. К тому же АРБ оплатит 95% затрат предпринимателей на услуги других организаций.
 
Войти в состав туристско-рекреационного кластера могут любые компании малого и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии регионального туризма, образовательные, научные учреждения, некоммерческие и общественные организации, а также органы государственной власти и местного самоуправления.
Совместной работой бизнеса и власти мы делаем важный шаг к повышению качества сервиса, к появлению новых туристских продуктов и развитию туристкой инфраструктуры», — говорит руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.
Для присоединения к туристско-рекреационному кластеру необходимо направить заявку и анкету в Центр кластерного развития на электронный адрес: doronina@agpb24.ru. Дополнительная информация по телефону (391) 265-44-32 (доб. 204).
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